Maduro envió un primer mensaje desde la cárcel

Estación Plus CrespoCrespo10 de enero de 2026
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales09 de enero de 2026
Sufrió quemaduras que requieren de atención compleja. Se abrió una investigación.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales10 de enero de 2026
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.
Estación Plus CrespoDeportes10 de enero de 2026
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.