El Vaticano intentó mediar una salida de Maduro hacia Rusia para evitar la incursión de EE. UU.

Maduro envió un primer mensaje desde la cárcelInternacional11 de enero de 2026
Lo divulgó su hijo a través de un video que publicó el Partido Socialista.
Documentos filtrados revelan que el cardenal Pietro Parolin convocó de urgencia al embajador estadounidense en Nochebuena.Internacional11 de enero de 2026
En un esfuerzo desesperado por evitar el derramamiento de sangre, la diplomacia del Vaticano intentó hasta el último momento negociar un exilio para Nicolás Maduro.
Según reveló una investigación de The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, mantuvo una reunión secreta el pasado 24 de diciembre con el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Burch, para proponer a Rusia como destino de asilo para el mandatario venezolano, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Parolin, quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país, interpeló a la administración Trump para frenar el avance militar.
Según los documentos obtenidos, el Vaticano admitía que Maduro debía dejar el poder tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, pero instaba a ofrecerle una "salida dorada" para garantizar su seguridad y la estabilidad regional.
La mediación vaticana sugería que el presidente Vladimir Putin estaba dispuesto a otorgar asilo y protección a Maduro.
El pacto de seguridad: La propuesta implicaba que Maduro pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.
El "obstáculo" interno: Parolin confió al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios, pero que Godado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.
Venezuela como pieza de canje: En la reunión se mencionó el "rumor" de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.
El actual pontífice, León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ya había manifestado su preocupación durante su regreso de El Líbano el pasado 3 de diciembre. Ante la prensa, el Papa pidió evitar cualquier uso de la fuerza y abogó por el diálogo o la presión económica antes que una invasión territorial. "El que más sufre en estas situaciones es el pueblo", había advertido.
La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado expresando su decepción por la revelación de conversaciones confidenciales que, según alegan, no reflejan con total precisión el contenido del encuentro.
No obstante, la revelación confirma que el Vaticano veía el cambio de régimen como algo inevitable, aunque discrepaba profundamente en los métodos utilizados por la Casa Blanca.
El embajador ruso aseguró que la cooperación bilateral se mantiene inalterable tras la detención del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.
La decisión se tomó tras el fuerte deterioro del vínculo entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de cruces políticos y diplomáticos.
El mandatario estadounidense advirtió que, de todas maneras, el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”.
Hay varias modalidades de fraude que los turistas argentinos deben tener en cuenta para evitar pérdidas económicas
Así lo indicó en una entrevista al New York Times en la que además dijo: “La reconstruiremos de una forma muy rentable”.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Sufrió quemaduras que requieren de atención compleja. Se abrió una investigación.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.