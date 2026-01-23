Tras repentina maniobra, volcó una maquinaria que era transportada por Ruta 12

Alrededor de las 12:20 de este viernes, el cuartel de Bomberos Voluntarios de General Ramírez fue alertado de un pedido de colaboración, a raíz de un siniestro sobre Ruta 12, poco antes del ingreso a la localidad, en inmediaciones a una conocida estación de servicios.

Desde la entidad de emergencia, precisaron a Estación Plus Crespo que al arribar, conocieron por el relato de los conductores partícipes, que la situación se produjo cuando un automóvil Fiat Punto salía de la mencionada estación de servicios y se disponía a incorporarse al tránsito de la ruta. En esas circunstancias, se desplazaba por la carpeta vial principal un camión que transportaba una maquinaria. Al intentar esquivarlo, se desprendieron las sujeciones de la retroexcavadora, provocando el vuelco de la misma.

El conductor del rodado menor -un adulto mayor, radicado en Crespo-, se hallaba en buenas condiciones de salud, aunque debió ser contenido en el contexto de shock por los bomberos ramirenses.

Durante algunas horas más, los bomberos realizaron tareas de prevención en el lugar, hasta tanto se volvió a poner la maquina pesada en su correcta posición y principalmente, habida cuenta de la pérdida de combustible que representaba un riesgo.

Desde la Jefatura Diamante indicaron a Estación Plus Crespo que los conductores -del Scania con semirremolque que trasladaba a tiro una retroexcavadora, y del Fiat Punto-; resultaron ilesos.

Efectivos recolectaron testimonios en el lugar, ratificando que a instancias del automóvil ingresar a la calzada de la ruta, la maniobra de esquivo del transporte derivó en la desestabilización de la unidad pesada. La maquinaria cayó sobre la banquina, ocasionando daños materiales, sin interrumpir el normal tránsito.