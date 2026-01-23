Plus en Vivo

Tras repentina maniobra, volcó una maquinaria que era transportada por Ruta 12

Se vió involucrado un automovilista de Crespo. Bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas por una pérdida importante de combustible.

Policiales/Judiciales23 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.44.16

Alrededor de las 12:20 de este viernes, el cuartel de Bomberos Voluntarios de General Ramírez fue alertado de un pedido de colaboración, a raíz de un siniestro sobre Ruta 12, poco antes del ingreso a la localidad, en inmediaciones a una conocida estación de servicios.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.44.17

Desde la entidad de emergencia, precisaron a Estación Plus Crespo que al arribar, conocieron por el relato de los conductores partícipes, que la situación se produjo cuando un automóvil Fiat Punto salía de la mencionada estación de servicios y se disponía a incorporarse al tránsito de la ruta. En esas circunstancias, se desplazaba por la carpeta vial principal un camión que transportaba una maquinaria. Al intentar esquivarlo, se desprendieron las sujeciones de la retroexcavadora, provocando el vuelco de la misma.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.44.16(2)

El conductor del rodado menor -un adulto mayor, radicado en Crespo-, se hallaba en buenas condiciones de salud, aunque debió ser contenido en el contexto de shock por los bomberos ramirenses. 

Durante algunas horas más, los bomberos realizaron tareas de prevención en el lugar, hasta tanto se volvió a poner la maquina pesada en su correcta posición y principalmente, habida cuenta de la pérdida de combustible que representaba un riesgo.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.42.28

Desde la Jefatura Diamante indicaron a Estación Plus Crespo que los conductores -del Scania con semirremolque que trasladaba a tiro una retroexcavadora, y del Fiat Punto-; resultaron ilesos. 

Efectivos recolectaron testimonios en el lugar, ratificando que a instancias del automóvil ingresar a la calzada de la ruta, la maniobra de esquivo del transporte derivó en la desestabilización de la unidad pesada. La maquinaria cayó sobre la banquina, ocasionando daños materiales, sin interrumpir el normal tránsito.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.44.16(1)

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
WhatsApp Image 2026-01-22 at 09.28

Comisaría Crespo concretó 6 detenciones en 22 días

Estación Plus Crespo
Crespo22 de enero de 2026

Operatividad plena protagoniza la dependencia policial de la ciudad en este verano 2026. Cuál es la incidencia de aprehendidos de otras localidades, que llegan y perpetran modalidades atípicas para esta población.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo