Fuerte choque en Las Tunas: 3 menores derivados de urgencia a Paraná

Alrededor de las 7:30 de este viernes, efectivos de Comisaría Las Tunas auxiliaron a quienes protagonizaron un violento impacto a la altura del Km. 81.5 de Ruta 18, frente a una conocida estación de servicios.

La colisión se produjo entre dos camionetas, con severos daños materiales que permiten inferir un choque fronto-lateral derecho de las unidades, cuando transitaban en sentido contrario.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que fue partícipe una Ford Ecosport, en la que viajaban el conductor y sus hijos menores de edad -de 14, 11 y 10 años-, oriundos de Lucas Norte, departamento Villaguay. El otro vehículo involucrado es un Mercedes Benz, que se encontraba al mando de un hombre de 34 años, quien viajaba con su madre, radicados en San Salvador.

El Mercedes Benz se desplazaba hacia Paraná, mientras que la Ecosport transitaba con orientación opuesta.

Los menores fueron derivados al Hospital San Roque de Paraná, con lesiones de diversa consideración, ingresando los que revisten diagnóstico más grave a la Unidad de Terapia Intensiva. Se aguardarán los estudios complejos y su paulatina estabilización.

El gabinete de Accidentología Vial dependiente de Policía Científico arribó al lugar, para realizar las pericias que permitan determinar la forma y circunstancia en que resultaron con lesiones los menores.