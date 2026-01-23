Le robaron el auto, miró las cámaras y descubrió que había sido su hermano

Un hombre fue detenido tras ser denunciado por su propio hermano por el robo de su auto en Concordia. El hecho fue advertido por el damnificado en un domicilio de la zona oeste, quien al notar la ausencia de su Renault 6 de color blanco, revisó los registros de sus cámaras de seguridad y descubrió la secuencia delictiva.

En las grabaciones se podía observar a dos hombres llevándose el vehículo a tiro. Según la denuncia radicada ante el personal de la Comisaría Octava, el propietario reconoció a uno de los implicados como su hermano. A partir de estos datos, la Policía inició un operativo de búsqueda que permitió localizar el rodado y capturar a uno de los sospechosos en las inmediaciones.

Al momento de ser recuperado, el Renault 6 ya presentaba signos de haber sido desmantelado parcialmente, ya que le faltaba la rueda delantera izquierda. En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos de la División Policía Científica y de la Planta Verificadora del Automotor para realizar las pericias correspondientes sobre el vehículo.

El fiscal interviniente, Dr. Arias, dispuso la detención formal del hombre y el secuestro del automóvil para que sea entregado nuevamente a su dueño. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia por el delito de robo, informó Ahora.