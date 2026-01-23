Le robaron el auto, miró las cámaras y descubrió que había sido su hermano

Investigan la muerte de un interno en la Unidad Penal 9
Tenía 27 años y estaba medicado para la epilepsia. Se practicará una autopsia, para determinar las causales del deceso.
Con un cómplice, le robó el auto a su hermano y alcanzó a sacarle una rueda. Terminó detenido.Policiales/Judiciales23 de enero de 2026
Un hombre fue detenido tras ser denunciado por su propio hermano por el robo de su auto en Concordia. El hecho fue advertido por el damnificado en un domicilio de la zona oeste, quien al notar la ausencia de su Renault 6 de color blanco, revisó los registros de sus cámaras de seguridad y descubrió la secuencia delictiva.
En las grabaciones se podía observar a dos hombres llevándose el vehículo a tiro. Según la denuncia radicada ante el personal de la Comisaría Octava, el propietario reconoció a uno de los implicados como su hermano. A partir de estos datos, la Policía inició un operativo de búsqueda que permitió localizar el rodado y capturar a uno de los sospechosos en las inmediaciones.
Al momento de ser recuperado, el Renault 6 ya presentaba signos de haber sido desmantelado parcialmente, ya que le faltaba la rueda delantera izquierda. En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos de la División Policía Científica y de la Planta Verificadora del Automotor para realizar las pericias correspondientes sobre el vehículo.
El fiscal interviniente, Dr. Arias, dispuso la detención formal del hombre y el secuestro del automóvil para que sea entregado nuevamente a su dueño. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia por el delito de robo, informó Ahora.
Se vió involucrado un automovilista de Crespo. Bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas por una pérdida importante de combustible.
Dos vehículos impactaron sobre Ruta 18. Las mayores secuelas se registraron en chicos de 10, 11 y 14 años, que ingresaron al Hospital San Roque.
"Se llevó la vida de un inocente y el blanco siempre fue mi hija", afirmó la madre de la adolescente, involucrada en el choque múltiple en que murió un hombre.
Los animales estaban a punto de ser retirados de la provincia, cuando fueron interceptados por uniformados. La situación fue judicializada.
Un trabajador halló el cuerpo sin vida de un hombre de 84 años al subir a un techo. Policía y Fiscalía investigaron hecho ordenaron autopsia.
Comisaría Crespo logró la captura encomendada por la justicia. El ciudadano corre serio riesgo de perder su libertad.
Operatividad plena protagoniza la dependencia policial de la ciudad en este verano 2026. Cuál es la incidencia de aprehendidos de otras localidades, que llegan y perpetran modalidades atípicas para esta población.
Durante el receso de verano, el colegio Sagrado Corazón de Crespo lleva adelante un amplio plan de obras y tareas de mantenimiento con el objetivo de dejar en condiciones el edificio para el inicio del ciclo lectivo 2026.
