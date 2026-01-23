Persecución, violencia de género y muerte en Entre Ríos: “Dijo que si la veía con otro la iba a matar”

Convocan a una marcha este viernes a las 20 en Plaza 25 de Mayo de Villaguay, para pedir justicia por la muerte de Roque Elesio Garay, de 74 años, ocurrida en el choque múltiple de la noche del 20 de enero. Por el hecho hay un joven detenido y la trama que se investiga es una persecución en un contexto de violencia de género.

El siniestro vial se produjo en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida, alrededor de las 23:40 e involucró a una moto CG 150 cc., en la que viajaba una adolescente 17 años y un joven de 25; un auto Renault 12, con la víctima fatal y dos mujeres de 66 a bordo; y un Fiat Mobi, en el que se dirigía un individuo de 27 años, que fue detenido.

“Dijo que si la veía con otra persona la iba a matar”

“Se llevó la vida de un inocente y el blanco siempre fue mi hija, que es su expareja. Siempre le dije que no quería que estuviera con él”, expresó la madre de la adolescente en diálogo con Delco Digital, luego de que hubiera rumores de que el acusado había sido liberado. “Estamos continuamente en contacto con la familia de la víctima”, agregó, por su parte el padre de la menor de edad.

La mujer contó que, en septiembre, el joven detenido amenazó de muerte a su hija y que esas pruebas serán presentadas por el abogado querellante, que se constituirá en la causa este viernes.

La trama detrás de la tragedia vial

En diálogo con Canal 9 Litoral, el jefe Departamental Cristian Reisenauer informó que la moto era conducida por un joven de 25 años, que era acompañado de una adolescente, de 17.

“Había una relación anterior entre la chica que iba en la moto y el conductor del auto Fiat Mobi, que posiblemente iba en persecución de ellos”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, agregó: “Tienen un hijo en común y podría tratarse de una situación de violencia de género”. Asimismo, Reisenauer comentó que el conductor del auto “se dio a la fuga y fue encontrado en la zona del hospital, de donde también intentó fugarse”.

Por este motivo, se están evaluando todas las circunstancias del hecho. El jefe de Policía comentó que están trabajando en conjunto con la Fiscalía para “con testimonios y relevamiento de cámaras”.