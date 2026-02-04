El sector porcino crece como sustituto de la carne vacuna y cerró el 2025 con récord de faena y consumo

Mientras los precios de la carne vacuna suben, el sector porcino se ubica como alternativa.

De acuerdo con datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el año pasado el sector porcino alcanzó un récord de faena y producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente, resultado que implicó un aumento de 2,5% para el primer rubro y de 3,4% para el segundo, en comparación al 2024.

Por otro lado, el consumo interno de carne de cerdo también registró durante el 2025 un valor récord de 18,9 kg/hab/año, representando un incremento de 8,7% respecto al año anterior.

Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, costo y beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino, indicó la secretaría.

Otro dato clave es que los 54 mercados de exportación abiertos que actualmente posee nuestro país, tanto para carne como para subproductos.

El valor total de las exportaciones del sector aumentó 3% en dólares durante el 2025 respecto del año anterior, alcanzando un monto de u$s 15.354.761.

“Estos argumentos validan el trabajo que se lleva adelante por el Gobierno Nacional, donde las distintas medidas tomadas otorgaron certidumbre a largo plazo y permitieron apuntalar el crecimiento”, indicó la secretaría en un comunicado.

