El sector porcino crece como sustituto de la carne vacuna y cerró el 2025 con récord de faena y consumo

El Gobierno aseguró que la pobreza se redujo a 26,9% en el tercer trimestre de 2025Nacionales06 de febrero de 2026
El Ministerio de Capital Humano informó que en el último año más de 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres
La mejora se produce en medio de un alza en los precios de la carne de vaca.Nacionales04 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Mientras los precios de la carne vacuna suben, el sector porcino se ubica como alternativa.
De acuerdo con datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el año pasado el sector porcino alcanzó un récord de faena y producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente, resultado que implicó un aumento de 2,5% para el primer rubro y de 3,4% para el segundo, en comparación al 2024.
Por otro lado, el consumo interno de carne de cerdo también registró durante el 2025 un valor récord de 18,9 kg/hab/año, representando un incremento de 8,7% respecto al año anterior.
Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, costo y beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino, indicó la secretaría.
Otro dato clave es que los 54 mercados de exportación abiertos que actualmente posee nuestro país, tanto para carne como para subproductos.
El valor total de las exportaciones del sector aumentó 3% en dólares durante el 2025 respecto del año anterior, alcanzando un monto de u$s 15.354.761.
“Estos argumentos validan el trabajo que se lleva adelante por el Gobierno Nacional, donde las distintas medidas tomadas otorgaron certidumbre a largo plazo y permitieron apuntalar el crecimiento”, indicó la secretaría en un comunicado.
AgenciaNA
Por la actualización semestral, desde el segundo mes del año rigen nuevas escalas y montos para las distintas categorías
El Gobierno estableció que los proveedores podrán solicitar información extra para verificar la identidad del usuario al momento de cancelar un servicio o revocar una contratación. Argumentan que la medida busca prevenir fraudes y reforzar la seguridad de los clientes.
Acceso preferencial récord y apertura a la tecnología y la industrialización. Argentina compromete adoptar los estándares más modernos en propiedad intelectual.
El consumo per cápita de carnes creció cerca de 4% en el país durante el año pasado.
El ministro de Economía salió a hablar en el marco de la polémica sobre el postergado cambio de fórmula para medir la inflación que motivó la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC.
Una mujer de 86 años fuera víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo, hecho que derivó en la entrega de una suma millonaria de dinero y monedas extranjeras. Hay demorados.
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.
Comisaría Crespo pudo restituir las pertenencias, que eran indispensables para que el damnificado retorne a su hogar, en una vecina provincia.
Sendos procedimientos en Cerrito y Paraná, permiten elevar probanzas claves a la investigación penal y poner un acusado a disposición de la justicia.