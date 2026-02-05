Plus en Vivo

Brigadistas frenaron en el departamento Paraná el traslado de 41 bovinos con garrapatas

La inspección permitió constatar que la hacienda iba "plagada de parásitos", activándose el protocolo sanitario vigente. Detalles del procedimiento realizado en conjunto con el Puesto Caminero Túnel.

Alrededor de las 00:40 de este jueves, uniformados detuvieron la marcha de un camión jaula con semirremolque, precisamente cuando se disponía a abandonar el suelo entrerriano, en el marco de un traslado de hacienda que comenzó en Santo Tomé -provincia de Corrientes- y terminaría en Los Molinos -provincia de Santa Fe-.

A la altura del Km. 496 de la Ruta Nacional 12 -donde se emplaza el Puesto Caminero Túnel-, la unidad de gran porte fue sometida a control por efectivos viales y tratándose de una carga de animales vivos, efectivos de la Brigada Abigeato Paraná examinaron las condiciones de salubridad exigidas por SENASA.

Estación Plus Crespo confirmó que en ese contexto, se advirtió que los bovinos se hallaban "plagados de parásitos" -coincidentes con garrapatas-, procediéndose a la extracción de muestras para su correspondiente análisis, además de tomarse placas fotográficas que se anexan a las actuaciones.

Ante la evidente infracción a la Ley Nacional 12.566 y a las Resoluciones vigentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el personal de la Dirección General Prevención de Delitos Rurales de este departamento, labró las actas correspondientes, en relación a los 10 toros y 31 vacas transportadas, totalizando 41 animales. Se indicó a Estación Plus Crespo que toda la hacienda debió retornar a su punto de origen, siendo el transportista debidamente notificado, como así también advertido de las consecuencias legales de un eventual incumplimiento.

