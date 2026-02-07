El sable corvo de San Martín llegó a San Lorenzo tras una emotiva despedida en el Museo Histórico

El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a la provincia de Santa Fe, para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.

El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde el jueves pasado 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez en esa sede.

La pieza histórica salió del museo porteño a las 8:45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11:00 para su vuelo hacia la ceremonia, consignó Cadena3.

El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires.

A partir del domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).

Se podrá visitar de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.

Polémica política, judicial y cultural

La decisión del Gobierno generó una fuerte controversia. Descendientes de la familia Rosas habían presentado una medida cautelar para frenar el traslado, pero la Justicia Federal la rechazó al considerar que no estaba probado que la donación del sable hubiera sido realizada con una obligación legal de permanecer en el museo.

La jueza Macarena Marra Giménez sostuvo que los actos administrativos “se presumen legítimos” y habilitó el traslado, aunque la investigación de fondo continúa abierta.