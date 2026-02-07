El sable corvo de San Martín llegó a San Lorenzo tras una emotiva despedida en el Museo Histórico

La CGT confirmó la movilización el miércoles al Congreso, pero sin paro generalNacionales07 de febrero de 2026
La Central obrera volverá a las calles, aunque no concretará un paro de actividades.
El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a la provincia de Santa Fe
El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a la provincia de Santa Fe, para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.
El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde el jueves pasado 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez en esa sede.
La pieza histórica salió del museo porteño a las 8:45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11:00 para su vuelo hacia la ceremonia, consignó Cadena3.
El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires.
A partir del domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).
Se podrá visitar de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
La decisión del Gobierno generó una fuerte controversia. Descendientes de la familia Rosas habían presentado una medida cautelar para frenar el traslado, pero la Justicia Federal la rechazó al considerar que no estaba probado que la donación del sable hubiera sido realizada con una obligación legal de permanecer en el museo.
La jueza Macarena Marra Giménez sostuvo que los actos administrativos “se presumen legítimos” y habilitó el traslado, aunque la investigación de fondo continúa abierta.
El entendimiento impacta de lleno tanto en sectores productores de carne vacuna, como también de quesos, avicultura y semillas. Que aceptó Argentina a cambio.
El Ministerio de Capital Humano informó que en el último año más de 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres
Por la actualización semestral, desde el segundo mes del año rigen nuevas escalas y montos para las distintas categorías
El Gobierno estableció que los proveedores podrán solicitar información extra para verificar la identidad del usuario al momento de cancelar un servicio o revocar una contratación. Argumentan que la medida busca prevenir fraudes y reforzar la seguridad de los clientes.
Acceso preferencial récord y apertura a la tecnología y la industrialización. Argentina compromete adoptar los estándares más modernos en propiedad intelectual.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.