El Gobierno aseguró que la pobreza se redujo a 26,9% en el tercer trimestre de 2025

La pobreza en la Argentina volvió a mostrar una baja durante el tercer trimestre de 2025 y se ubicó en 26,9%, de acuerdo con una estimación difundida por el Ministerio de Capital Humano. El dato surge de un cálculo realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Medido en cantidad de personas, esto significa que aún hay 12.849.616 personas pobres en Argentina, 5.239.474 menos que un año atrás y 6.680.087 menos que los que se contabilizaban al inicio del gobierno de Javier Milei.

Estos números no deben confundirse con los mencionados por el Gobierno, que en más de una ocasión ha afirmado que “más de 12 millones de personas salieron de la pobreza durante la gestión actual”. Lo que ocurre, es que la administración libertaria no hace la comparación con el momento en que se inició la gestión, sino con el momento en el que se dio el pico máximo de pobreza, en el primer semestre de 2024.

Cabe recordar que en los primeros meses del 2024 millones de personas comenzaron a ser “pobres”, luego de que se produjera un sinceramiento de diferentes variables de la economía. Por citar un ejemplo, el dólar sufrió una brusca devaluación que disparó la inflación en los meses siguientes. También se sinceraron tarifas y se hicieron otras correcciones que hicieron que los salarios quedaran muy retrasados, llevando a millones de personas debajo de una Canasta Básica Total (CBT). Pasado el cimbronazo, algunas variables macroeconómicas comenzaron a normalizarse y los sueldos comenzaron a recuperar de a poco el terreno perdido, provocando varias bajas consecutivas de los niveles de pobreza.

Según estimaciones del Ministerio de Capital Humano, la pobreza se redujo al 26,9% en el tercer trimestre de 2025. (Fuente: Ministerio de Capital Humano)

Qué dice el Gobierno

Según el informe oficial, la incidencia de la pobreza registró una caída interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3 por ciento. De esta manera, el Gobierno destacó que la tendencia descendente se consolida tras el pico registrado en el primer trimestre de 2024.

“El Ministerio de Capital Humano informa que la pobreza en la Argentina continúa bajando”, señaló el comunicado difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello. En ese marco, precisó que el cálculo se realiza a partir de los datos oficiales relevados por el Indec, aunque aclaró que se trata de una proyección propia, ya que la medición oficial de pobreza se publica de forma semestral.

El documento detalló que “en el tercer trimestre del 2025, la incidencia de la pobreza fue de 26,9%”, y remarcó que este resultado se explica por una combinación de factores vinculados al contexto macroeconómico y a las políticas sociales implementadas. En palabras del Ministerio, la evolución del indicador se da “gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país”.

La estimación oficial se elaboró luego de que el Indec publicara los microdatos correspondientes a la EPH del tercer trimestre de 2025. A partir de esa información, el CNCPS proyectó la incidencia de la pobreza y la indigencia para ese período. “Este cálculo lo realiza el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de la publicación por parte de INDEC de los Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025”, precisó el comunicado.

El informe también puso el foco en la evolución reciente del indicador. Según el Gobierno, la pobreza alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de 2024, cuando llegó al 54,8 por ciento. Desde entonces, de acuerdo con la estimación oficial, se inició un proceso de descenso sostenido que se refleja en los datos del tercer trimestre de 2025.

En ese contexto, el Ministerio recordó que el Indec publica la medición oficial de pobreza dos veces por año. Asimismo, el comunicado indicó que la próxima medición oficial del organismo estadístico se conocerá en marzo de 2026 y estará referida al segundo semestre de 2025. Hasta entonces, las estimaciones difundidas por el Ministerio se basan en proyecciones propias realizadas a partir de los microdatos oficiales.

Además de la pobreza, el informe incluyó datos sobre la evolución de la indigencia, es decir, la pobreza extrema. Según la estimación del Ministerio de Capital Humano, la incidencia de la indigencia se ubicó en 6% durante el tercer trimestre de 2025. Este valor representa una caída interanual de 3,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, cuando el indicador había sido del 9,2 por ciento.

Con estos números, se puede deducir que hay 2.866.085 indigentes en el país, lo que implica una baja de 1.479.075 personas en el último año y una reducción de 2.707.139 personas desde que empezó el gobierno de Milei.

Desde el Gobierno señalaron que la reducción de estos indicadores está vinculada a una estrategia que combina políticas macroeconómicas y sociales. En el cierre del comunicado, el Ministerio sostuvo: “Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directa y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina”.

De esta forma, el Ejecutivo presentó una nueva estimación que muestra una reducción de la pobreza y la indigencia durante el tercer trimestre de 2025, en un contexto en el que aún resta conocerse el próximo dato oficial del Indec. Mientras tanto, el oficialismo destacó la continuidad de la tendencia descendente a partir de los cálculos realizados sobre la base de información estadística oficial.

Infobae