Nueva tabla vigente: cuánto pago la cuota de monotributo en febrero 2026 con los cambios oficializados

Por la actualización semestral, desde el segundo mes del año rigen nuevas escalas y montos para las distintas categoríasNacionales06 de febrero de 2026
Los contribuyentes que están alcanzados por el régimen de monotributo tienen una modificación de valores en el mes de febrero, debido a que impacta la actualización semestral de escalas y cuotas.
ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) elaboró la nueva tabla del esquema impositivo simplificado, por lo que los monotributistas de todo el país ya pueden consultar el detalle de los valores de febrero, con la actualización vigente.
La confección de las cuotas del monotributo correspondientes a febrero 2026 muestra los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran. De esta manera, aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. A continuación, lo que paga cada categoría del monotributo en el primer mes del año, según ARCA:
|Categoría
|Impuesto Loc./Serv.
|Impuesto Ventas
|Aportes SIPA
|Obra Social
|Total Loc./Serv.
|Total Ventas
A
$4.780,46
$4.780,46
$15.616,17
$21.990,11
$42.386,74
$42.386,74
B
$9.082,88
$9.082,88
$17.177,79
$21.990,11
$48.250,78
$48.250,78
C
$15.616,17
$14.341,38
$18.895,57
$21.990,11
$56.501,85
$55.227,06
D
$25.495,79
$23.742,95
$20.785,13
$26.133,18
$72.414,10
$70.661,26
E
$47.804,60
$37.924,98
$22.863,64
$31.869,73
$102.537,97
$92.658,35
F
$67.245,13
$49.398,08
$25.150,00
$36.650,19
$129.045,32
$111.198,27
G
$122.379,76
$61.189,87
$35.210,00
$39.518,47
$197.108,23
$135.918,34
H
$350.567,04
$175.283,51
$49.294,00
$47.485,89
$447.346,93
$272.063,40
I
$697.150,35
$278.860,14
$69.011,60
$58.640,31
$824.802,26
$406.512,05
J
$836.580,42
$334.632,18
$96.616,24
$65.810,99
$999.007,65
$497.059,41
K
$1.171.212,59
$390.404,20
$135.262,74
$75.212,57
$1.381.687,90
$600.879,51
Las escalas del monotributo correspondientes a febrero 2026 se ordenan según el siguiente esquema:
La recategorización es una evaluación de parámetros que deben realizar los argentinos que están bajo este régimen para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla.
Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.
