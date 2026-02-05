En medio de la polémica en el INDEC, Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre

Luego del escándalo que estalló al inicio de esta semana por la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo , salió a hablar para calmar a los mercados. " Se están diciendo muchas mentiras ", indicó.

“Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el Presidente”, afirmó el ministro al referirse a la salida del ahora extitular del organismo estadístico". En relación a esto, rechazó versiones sobre una supuesta manipulación del indicador y aseguró que tanto él como Javier Milei no estaban de acuerdo con avanzar con el cambio metodológico. En esta línea, adelantó que la inflación de enero será similar a la de diciembre de 2025.

Caputo explicó que la discusión en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se centró en los tiempos para su implementación. “Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente, desde el minuto uno, tuvo una bajada de línea que era que se haga cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, sostuvo Caputo, quien además negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya presionado para que se cambie el índice.

A la vez, el titular del Palacio de Hacienda responsabilizó a la oposición de haber realizado "un ataque político fenomenal que provocó 50% de dolarización del M2, que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación". En ese contexto, indicó que los acontecimientos se aceleraron hacia el cierre del año: “En noviembre pasó todo esto, pero Marco ya se había visto comprometido con la fecha”.

Por otro lado, aseguró que el reemplazante de Lavagna, Pedro Lines, es "intachable". "Es un técnico brillante del INDEC respetadísimo y que, de hecho, cuando le ofrecí, le consultó al directorio del organismo. Y los directores estaban de acuerdo", sostuvo en la entrevista que brindó para el canal La Nación+.