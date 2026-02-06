Botón de arrepentimiento: habilitan a las empresas a pedir datos adicionales para validar la baja de servicios

El nuevo esquema se apoya en la normativa previa aprobada a través de la Disposición 954/2025, que reguló de manera unificada el funcionamiento del “Botón de Arrepentimiento” y los procedimientos de baja de servicios. Esa regulación buscó simplificar y actualizar los mecanismos para cancelar contratos celebrados de forma remota.

Según indicaron las autoridades, el objetivo central de esa unificación fue facilitar el conocimiento y el ejercicio de los derechos de los consumidores , al tiempo que se procuró simplificar la implementación de los procedimientos por parte de las empresas proveedoras.

En ese marco, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo quedó facultada para dictar normas interpretativas o complementarias que permitan una aplicación dinámica de la regulación, con eventuales ajustes ante situaciones que surjan en la práctica.

La normativa original establecía que, al utilizar el botón de arrepentimiento o solicitar la baja de un servicio, las empresas no podían exigir trámites adicionales ni requerir una registración previa. Sin embargo, la modificación ahora habilita a los proveedores a solicitar datos específicos cuando lo consideren necesario para corroborar la identidad del titular del servicio.

De hecho, la propia Disposición 954/2025 ya contemplaba la posibilidad de aplicar “medidas razonables de verificación de datos” vinculadas a la identidad del consumidor, un punto que ahora quedó explícitamente reglamentado.

Desde el Gobierno justificaron la decisión al señalar que estos mecanismos resultan clave para proteger la seguridad de los usuarios y la integridad de sus datos, prevenir eventuales maniobras fraudulentas y garantizar que las solicitudes de baja o arrepentimiento provengan efectivamente del consumidor involucrado.

En ese sentido, remarcaron que los sistemas de validación no deben interpretarse como una carga burocrática, sino como una herramienta de resguardo frente a posibles intervenciones de terceros ajenos al contrato.

La disposición prevé que, cuando sea necesario corroborar la información aportada, el consumidor deberá completar los pasos o mecanismos definidos por el proveedor. No obstante, se recordó que la Ley N° 24.240, en su artículo 10 ter, garantiza que toda contratación realizada por teléfono, medios electrónicos o similares puede rescindirse por el mismo canal utilizado para contratar el servicio.