El Hogar Nuevo Amanecer celebrará su 39° aniversario con un gran baile familiar en Crespo

Hogar Nuevo Amanecer

En el mes de su aniversario, el Hogar Nuevo Amanecer de Crespo prepara una propuesta distinta para celebrar sus 39 años de vida institucional. La presidenta de la comisión, Georgina Fontana, confirmó a Estación Plus Crespo la realización de un gran baile familiar, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en el salón de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

“Treinta y nueve años festejamos este año, en mayo, es nuestro mes aniversario, y en años anteriores organizábamos una cena cada aniversario. Bueno, este año quisimos transformar un poquito, sacar la cena y hacer un gran baile. Baile aniversario por una cuestión de practicidad de la gente, para que pueda concurrir quizás más la familia, es un baile familiar”, explicó Fontana.

El evento se desarrollará en un espacio amplio que fue reservado con anticipación debido a la alta demanda. “En el salón de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. El salón, ya el año pasado tuvimos que reservar la fecha, porque había varios eventos y la parroquia del Rosario nos cede el lugar. Es un salón muy amplio, pensado justamente para este baile”, detalló.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada, tanto a través de integrantes de la comisión como en el propio hogar. “La fecha es el 16 de mayo y las entradas pueden comprarlas anticipadas a los integrantes de la comisión o en el hogar, cuestan ocho mil pesos para los socios y diez mil pesos para el público en general. Este año decidimos esto, bonificar a aquel que es socio del hogar y todos los meses aporta, para que también pueda concurrir con su familia, con su gente conocida y amiga”, indicó.

El encuentro comenzará a las 20:00 y contará con servicio de cantina. “Vamos a hacer empanadas, pizzas y choripanes. Va a haber para comer y, bueno, obviamente, bebida. Siempre hay cosas dulces, se arman bandejitas con cosas dulces que la gente de Crespo colabora mucho, las distintas panaderías nos hacen donaciones. Hay mucha gente que hace tortas y nos las regala”, señaló la presidenta, quien además anticipó la realización de sorteos durante la noche con aportes del comercio local.

En ese marco, la comisión también convoca a comerciantes y vecinos a sumarse mediante publicidad o colaboración. “Estamos juntando publicidad también para este evento, con un costo de veinte mil pesos como mínimo, a voluntad puede ser más. Se pueden contactar al Hogar o con cualquier miembro de la comisión. Estamos recorriendo todos los comercios de Crespo y hay un montón de gente que colabora con nosotros”, afirmó.

Asimismo, Fontana recordó que quienes deseen asociarse al hogar pueden hacerlo de manera sencilla. “Te contactás con cualquier integrante o al hogar mismo, pasás tus datos y el domicilio. La cuota es voluntaria, depende de lo que cada uno pueda aportar”, explicó.

El aporte de socios y colaboradores resulta fundamental para el funcionamiento diario de la institución. “Todo eso contribuye al mantenimiento diario, en las compras para la cocina, productos de limpieza, para los chicos, pagar los servicios del hogar, etcétera”, sostuvo.

Actualmente, el Hogar Nuevo Amanecer alberga a doce niños y adolescentes. “El hogar tiene doce chicos, seis mujeres y seis varones. Está construido con dos alas separadas y estamos a la capacidad máxima”, precisó.

En cuanto a la infraestructura, Fontana destacó el trabajo sostenido de la comisión y la comunidad. “Está muy lindo. Venimos trabajando hace mucho tiempo. El mantenimiento también es costoso: pintar, arreglar cuestiones de gas, entre otras cosas. Todo eso se hace gracias al trabajo de la comisión y a lo que colabora toda la gente, yendo a las cenas, a los eventos que hacemos, las cantinas y ahora este baile aniversario”, remarcó.

Finalmente, confirmó que la noche contará con un variado repertorio musical. “Tenemos un popurrí de música con el Grupo Tentación, Nuevo Encuentro y Los Herederos”, adelantó.