Ponen en marcha cuadras de hormigón, desagües pluviales y cordón cuneta en otro barrio de Crespo

La Municipalidad de Crespo lleva adelante una importante intervención urbana en Barrio Parque del Lago, donde ejecuta ocho cuadras de pavimento de hormigón, obras de desagüe pluvial y cordón cuneta para mejorar la infraestructura, la transitabilidad y el escurrimiento del agua en uno de los sectores de crecimiento de la ciudad.

Actualmente los trabajos se desarrollan sobre calle Dr. Ramón Carrillo, como parte de un Plan Integral de Obras que busca ofrecer soluciones definitivas y acompañar el crecimiento ordenado de Crespo, con infraestructura de calidad y duraderas.

“Estamos concretando una obra muy importante para Barrio Parque del Lago y para toda la ciudad. Son ocho cuadras de hormigón y una intervención estructural que transforma definitivamente este sector, mejorando la circulación, la seguridad vial y el drenaje pluvial”, expresó el intendente Marcelo Cerutti.

Además, destacó que la intervención responde a una visión de desarrollo sostenido y planificación urbana. “En Crespo seguimos apostando a infraestructura de jerarquía, con obras que perduran en el tiempo y mejoran la calidad de vida de los vecinos”.

Por su parte, Bettina Hofer -secretaria de Infraestructura y Ambiente-, explicó que el sector concentra un importante caudal de agua proveniente de distintas arterias de la zona, situación que generaba deterioro permanente en las calles.

“Por esa razón ejecutamos una obra hidráulica estructural con entubados subterráneos que permiten conducir el agua hacia el arroyo y optimizar el escurrimiento pluvial, evitando anegamientos y daños en la calzada”, señaló.

En paralelo, el municipio realiza tareas de mantenimiento y mejorado en calles del barrio que aún no cuentan con pavimento, mediante la colocación de piedra basáltica triturada para optimizar la transitabilidad y avanzar con la política de "brosa cero” que impulsa la gestión de gobierno en distintos sectores de la ciudad.

Obras en ejecución

La pavimentación de la calle Dr. Ramón Carillo, con hormigón elaborado H21, fue proyectada en dos etapas.

La primera comprenderá alrededor de 160 metros. Cubrirá la media cuadra restante entre Tita Merello y Diamante, para luego seguir hasta el límite con el arroyo. Esta parte incluye las obras complementarias para favorecer el drenaje del agua pluvial, constando de la colocación de dos cámaras con sus sumideros y de dos tramos de cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro. Será de ambos lados desde Diamante hasta el arroyo. Esto implica efectuar las excavaciones de todo el tramo longitudinal y la colocación de brosa cemento en la base donde va la cañería.

El segundo trayecto de pavimentación tendrá una extensión de aproximadamente 125 metros. Completará la media cuadra que falta entre Juana María Gorriti y María Segovia, para continuar hasta conectar con Democracia.

Obras ya ejecutadas

La etapa inicial del plan ya permitió concretar:

-100 metros de pavimentación de René Favaloro (desde Federación hasta el arco de ingreso al sector de parrillas del Parque del Lago).

-150 metros de pavimentación de Federación (entre Favaloro y Laferrara).

-180 metros (90 m de cada lado) de cordón cuenta en Hermanos Henkel (entre Favaloro y el arroyo).

-90 metros de entubado subterráneo para el desagüe pluvial en Hermanos Henkel (entre Favaloro y el arroyo) con cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro.