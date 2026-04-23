Detuvieron a mujer que habría intentado "comprar a dos niños" en Concordia: investigan presunto caso de trata

Desarticularon este jueves a la madrugada una presunta operación de trata de personas y venta de drogas. Los procedimientos se realizaron en viviendas del barrio José Hernández, de Concordia.

El procedimiento fue supervisado por la fiscal Daniela Montangie, quien dirige la causa que se inició a partir de denuncias que alertaban sobre una posible “venta de niños”. Según informaron fuentes oficiales, la intervención policial permitió localizar en una casa a dos niños, de 1 y 4 años, en una de las viviendas. Mientras continúa la investigación, los menores quedaron bajo resguardo de su abuela materna, ya que se supo que sus padres atraviesan una situación de vulnerabilidad social y serán investigados.

Tras los allanamientos, una mujer quedó detenida. Se informó que tiene una condena previa por comercialización de estupefacientes y se encuentra a la espera de un nuevo juicio oral por una causa similar. Una de las hipótesis que investiga la Justicia, es que la mujer habría intentado “comprar” a los menores y “obtener su custodia” para evitar cumplir una pena de prisión efectiva, buscando ampararse en beneficios procesales vinculados a la maternidad o el cuidado de niños, supo El Entre Ríos.

Durante el operativo también se descubrió un punto de venta de drogas: se secuestraron 20 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para comercialización, como así también una "piedra" de la misma sustancia.

La fiscal interviniente ordenó la detención inmediata de la mujer, quien fue trasladada y quedó alojada en la comisaría, disposición de la justicia. En las próximas horas será indagada tanto por la presunta infracción a la Ley de Estupefacientes como por su posible participación en la tentativa de tráfico de menores.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en función del avance de las pruebas recolectadas durante los procedimientos.