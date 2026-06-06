De “víctima” a imputado: dijo que le robaron el auto y su mentira movilizó a la policía

Se pudo esclarecer la supuesta sustracción de un automóvil, hecho que había sido reportado inicialmente en la localidad de Pueblo Liebig.

El detonante fue la denuncia del propietario de un rodado, quien manifestó que –tras sufrir una avería en uno de los neumáticos- se vio obligado a dejar el vehículo estacionado en la vía pública, escenario que presuntamente había sido aprovechado por desconocidos para apoderarse de él.

Se activó de inmediato un operativo cerrojo, irradiando la localización del automotor a todas las dependencias y puestos camineros provinciales, siguiendo el protocolo estandarizado para este tipo de delitos contra la propiedad.

Paralelamente al despliegue operativo, se dio inicio a minuciosas tareas de campo. El análisis técnico de los indicios materiales, sumado a las inconsistencias detectadas en los testimonios recabados en la zona, comenzaron a debilitar la versión original del denunciante.

Finalmente, se determinó con certeza que el hecho denunciado nunca existió. Según los elementos probatorios reunidos, el supuesto damnificado se habría desprendido de la unidad automotriz por voluntad propia durante el pasado mes de abril, contradiciendo su exposición inicial, consignó El Entre Ríos.

La Unidad Fiscal de Colón dispuso la confección del informe correspondiente y la identificación del individuo, quien quedó supeditado a las actuaciones judiciales bajo la carátula de “Presunto Delito de Falsa Denuncia”.