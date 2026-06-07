Choque trágico: Murió un motociclista y el conductor sobreviviente dio 2.18 g/l al test de alcoholemia

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de este domingo, en la intersección de las calles Carriego y San Juan. Por motivos que la investigación policial y judicial intenta establecer, impactaron una motocicleta Motomel de 150 cc y un automóvil Ford Focus.



En el rodado menor se trasladaban el joven de 20 años, identificado como Sergio Daniel Chávez, acompañado por una mujer de 21 años. Ambos circulaban por la calle Carriego cuando se produjo el violento impacto contra el automóvil, el cual era conducido por un hombre de 65 años que transitaba por San Juan.

Debido a la violencia del choque, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos. Según los informes recabados por las autoridades sanitarias y policiales en el lugar, ninguno de los dos jóvenes llevaba casco protector. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, Chávez falleció en el acto, mientras que su acompañante debió ser trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica, consignó Concordia Policiales.



Por su parte, el conductor del Ford Focus resultó ileso. Sin embargo, la situación del automovilista se complicó tras la intervención de los agentes de tránsito: al ser sometido al test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites legales permitidos para conducir. Las autoridades locales precisaron que, no obstante, "el valor definitivo será determinado mediante los análisis de sangre realizados en el hospital".



En el lugar del hecho trabajó de forma inmediata el personal de la Policía de Entre Ríos y peritos de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. El caso quedó en manos de los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes coordinan las directivas y llevan adelante la investigación penal preparatoria para determinar las responsabilidades del trágico suceso.