Atrapan a ladrón de una vivienda en Viale

Un ciudadano-conocido en el ambiente policial de Viale- terminó en Alcaidía de Paraná, en la madrugada de este domingo, tras protagonizar hechos en la localidad de Campaña.

Lucas Gutiérrez, Jefe de la dependencia de esa ciudad, reveló a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 00:40, somos alertados de que un sujeto habría intentado ingresar a una vivienda, a través del patio, ocasión en la que es visualizado por el morador. Recordaba su vestimenta, ya que el sospechoso al advertir que estaban los dueños en el interior de la finca, huye. Sin embargo, una idéntica actitud toma en otra casa, que está a escasas cuadras de donde había intentado ingresar".

Sobre el ilícito, el funcionario precisó: "Se encontraba sin moradores. Ingresó trepando un tapial, para luego acceder al interior por una ventana, sustrayendo aproximadamente $100.000 en efectivo".

Una dotación había acudido con premura. "Se observa al masculino con la vestimenta descripta, salir del predio de la casa damnificada. Al darle la voz de alto, se da a la fuga. Personal policial emprende una corta persecución y procede a la detención del mismo, poniéndolo a disposición del Fiscal en turno", afirmó Gutiérrez.

La justicia ordenó actuaciones por el supuesto delito de Robo en flagrancia. "Se dispuso el traslado del aprehendido a Alcaidía Contravencional; mientras que el dinero secuestrado, sea entregado al damnificado", dijo el Jefe de Comisaría Viale.