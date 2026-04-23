Docentes y estatales de toda la provincia marcharán a Casa de Gobierno contra la reforma previsional

Los principales gremios nucleados en la Intersindical movilizan desde toda la provincia y se dará lectura a un documento al mediodía en Plaza Mansilla.

La concentración en Paraná está convocada para las 10 en Plaza de Mayo. Desde allí, las columnas partirán rumbo a la Casa de Gobierno donde se compartirá un documento elaborado de manera conjunta.

La medida fue definida días atrás por el espacio multisectorial del que son parte una veintena de gremios.

Entre otros, convocan a la medida de fuerza:

-Asociación Trabajadores del Estado (ATE)-Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER)

-Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram)

-Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop)

-Asociación Bancaria

-Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem)

-Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER)

-Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER)

-Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná

-Luz y Fuerza

-Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos

-Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos (Sitradu)

-Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET)

-Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos

-Sindicato de Trabajadores del Túnel Subfluvial

-Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (Sposer)

-Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU)

-Central Trabajadores de la Argentina (CTA) de Entre Ríos.

Análisis