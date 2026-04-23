Causa Waigel: ¿Queda patrimonio de la firma quebrada para llevar a subasta judicial?

Con el paso del tiempo, la Sindicatura ha ido encaminando la liquidación de buena parte de los bienes recuperados hacia el proceso de Quiebra de Miguel Waigel y Cía. S.A. Mientras en las próximas semanas operará la acreditación de una nueva distribución de fondos a la masa de acreedores, se conoció cuál es el patrimonio aún pendiente de subastar.

El Ctdor. Valentín Cerini hizo saber a Estación Plus Crespo que "resta un inmueble ubicado en calle Santiago Eichhorn 280 del Parque Industrial de Crespo -donde supo funcionar la hormigonera de la empresa quebrada-, consistente en un galpón con terraplén de hormigón, y una oficina con baño, todo ello con portón frontal y cercado perimetral. Por el momento, está en préstamo de uso gratuito con el Municipio, acuerdo que fue oportunamente homologado en el proceso. La Municipalidad mantiene la limpieza y cuidado del lugar, con fines específicos de utilización, vinculado a lo educativo y actividades culturales. Dentro de ese predio están los camiones que en su momento fueron secuestrados para la causa penal de Quiebra Fraudulenta, causa del Juzgado Federal de Paraná, todavía en trámite. Fueron decomisados pero la sentencia aún no está firme, por lo que no han sido entregados a la Sindicatura, para eventualmente llevar adelante la subasta. Cuando esa entrega ocurra, se tendrán que subastar, o se devolverán cada uno a su dueño, lo que disponga la magistratura en la causa penal, que nos excede a nosotros".

Las expectativas recaen entonces en el predio de unos 5.400 metros cuadrados, donde funcionaba la hormigonera. "Es el único bien que queda dentro del patrimonio fallido, que no se ha podido subastar a la fecha, porque justamente están depositados los camiones secuestrados por la Justicia Federal".