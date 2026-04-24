El Colegio Sagrado Corazón convoca a Asamblea General Ordinaria para renovar parcialmente su Comisión Directiva

Según se informó a Estación Plus Crespo, durante el encuentro se abordará un orden del día que incluye la lectura del acta de la asamblea anterior, la designación de dos padres para firmar el acta correspondiente a esta nueva reunión, y la presentación de la memoria y balance de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, se tratará la propuesta de nuevos integrantes provenientes de los distintos niveles educativos —Inicial, Primario, Secundario y Superior— para conformar la Comisión Directiva, en reemplazo de miembros que han presentado su renuncia.

Desde la institución se recordó que, conforme a los requisitos establecidos para este tipo de convocatorias, la asamblea comenzará a sesionar media hora después del horario previsto en caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera convocatoria.