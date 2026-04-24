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El Colegio Sagrado Corazón convoca a Asamblea General Ordinaria para renovar parcialmente su Comisión Directiva

La comunidad educativa del Colegio Sagrado Corazón de Crespo fue convocada a participar de una Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 1 de junio de 2026 a las 19:30, con el objetivo principal de avanzar en la renovación parcial de su Comisión Directiva.
Crespo24 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Colegio Sagrado Corazón

Según se informó a Estación Plus Crespo, durante el encuentro se abordará un orden del día que incluye la lectura del acta de la asamblea anterior, la designación de dos padres para firmar el acta correspondiente a esta nueva reunión, y la presentación de la memoria y balance de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, se tratará la propuesta de nuevos integrantes provenientes de los distintos niveles educativos —Inicial, Primario, Secundario y Superior— para conformar la Comisión Directiva, en reemplazo de miembros que han presentado su renuncia.

Desde la institución se recordó que, conforme a los requisitos establecidos para este tipo de convocatorias, la asamblea comenzará a sesionar media hora después del horario previsto en caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera convocatoria.

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