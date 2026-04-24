Domingo del Buen Pastor: jornada de oración por las vocaciones y colecta para un hogar de sacerdotes ancianos

Este fin de semana, la Iglesia Católica celebra el tradicional Domingo del Buen Pastor, correspondiente al cuarto domingo de Pascua, una fecha dedicada especialmente a la oración por las vocaciones sacerdotales. En ese marco, Estación Plus Crespo dialogó con el padre Rubén Schmidt, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, quien brindó detalles sobre el significado de la jornada y las acciones previstas en la diócesis.

El sacerdote explicó que se trata de una celebración instalada desde hace décadas en el calendario litúrgico, que convoca a los fieles de todo el mundo a rezar por el surgimiento de nuevas vocaciones. “Es una jornada mundial de oración especialmente para que nunca falten los ministros sagrados”, señaló, remarcando la importancia de la presencia sacerdotal para la vida de la Iglesia.

En ese sentido, destacó que la ausencia de sacerdotes implicaría una limitación en el acceso a los sacramentos: “Si faltan los ministros, falta lo principal, que es la Eucaristía, la unción de los enfermos, la confesión, y tantas otras gracias que llegan a través de ellos”.

Además del aspecto espiritual, el Domingo del Buen Pastor también tiene un componente solidario en la diócesis de Paraná. Según indicó Schmidt, desde hace algunos años la colecta de las misas se destina a la acción pastoral del obispo y, entre otros fines, a la construcción de un hogar para sacerdotes ancianos.

Sobre este proyecto, el párroco confirmó que la obra presenta avances significativos. “Se está trabajando bien y con la expectativa de inaugurar una primera etapa en julio”, afirmó. El objetivo es trasladar allí a los sacerdotes que actualmente residen en una vivienda alquilada, muchos de ellos con limitaciones físicas o deterioro en su salud.

El religioso describió la complejidad de la situación: “Hay sacerdotes con incapacidad de ejercer el ministerio, algunos con problemas de salud mental. Su cuidado implica personal, atención médica y medicamentos, lo que representa un costo importante, que se incrementa al tener que afrontar un alquiler”.

En este contexto, subrayó la necesidad de avanzar con la obra para optimizar los recursos disponibles y mejorar las condiciones de atención. “Terminar el hogar permitirá reducir gastos y destinar más recursos al cuidado de los sacerdotes ancianos”, explicó.

Finalmente, Schmidt invitó a la comunidad a colaborar tanto económicamente como con la oración. Indicó que existen distintos canales para realizar aportes, ya sea a través de la parroquia o mediante transferencias a una cuenta habilitada con el alias “hogar.sacerdotal”.

“También es fundamental acompañar con la oración, reconociendo lo que los sacerdotes han significado en la vida de cada uno, brindando sacramentos y acompañamiento en momentos importantes”, concluyó.