Proyecto Nativos presenta ‘Ritual’, una experiencia artística integral en el aniversario de Crespo

En el marco de las actividades por los 138 años de la ciudad, el proyecto musical “Nativos” volverá a escena con una propuesta renovada y de fuerte impronta conceptual. El espectáculo denominado “Ritual” se presentará este sábado 25 de abril, a las 21:00, en el salón municipal, con entrada libre y gratuita. La iniciativa promete una experiencia integral que combinará música en vivo, danza y una cuidada puesta escenográfica, resultado de seis meses de trabajo.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el creador y director del proyecto, Oscar “Cacho” Quesada, anticipó que la propuesta buscará ir más allá de un recital convencional. “Para saber lo que es ‘Ritual’, van a tener que ir a verlo”, señaló, dejando entrever el carácter inmersivo del espectáculo. En ese sentido, explicó que a la base musical que caracteriza al grupo se le incorporaron nuevos elementos expresivos: “Tiene una parte de danzas, de plástica y más escenografía. Está todo un poco más conceptual, tanto la danza como el arte y también la disposición del salón, que tiene mucho que ver en este ritual”.

La formación artística, como es habitual en el proyecto, presenta variaciones. En esta edición, el ensamble estará integrado por Javier Wagner en teclados, Iván Quesada en batería, Erika Abt y Nicolás Zárate en voces, Walter Hetze en acordeón, Orlando Dabin en bajo, además del propio Quesada en guitarra. Esta diversidad de músicos responde a una dinámica de trabajo que, según explicó el director, requiere tiempo y dedicación: “Lleva seis meses prepararlo, después armar todo y buscar los músicos que lo toquen. Por eso tocamos una vez al año”.

El repertorio recorrerá distintos clásicos del rock nacional e internacional, con versiones propias que constituyen una marca distintiva del grupo. Entre ellas, adelantó una reinterpretación de “Seminare”, emblemático tema de Serú Girán. “Hacemos versiones muy propias, con un sonido que cuidamos mucho. Por eso suena profesional”, destacó.

Quesada también remarcó las exigencias técnicas que demanda el espectáculo, lo que condiciona su posible presentación en otros escenarios: “Nos invitan a tocar en otras localidades, pero necesitamos un sonido muy específico y un salón adecuado. Si no, no podemos mostrar lo que tenemos”.

Caricatura de los integrantes de “Nativos” por Hugo Seri

La presentación de “Ritual” se enmarca en los festejos oficiales de la ciudad y cuenta con el acompañamiento del municipio. En ese contexto, el director agradeció especialmente la convocatoria: “Quiero resaltar la invitación de Andrés Spreafico para el grupo, que confía en nosotros año a año en un evento tan importante”.

El show tendrá una duración aproximada de una hora y, debido a la capacidad limitada del salón, se recomienda asistir con anticipación. “El año pasado se llenó y quedó gente afuera. Esperamos que pueda ingresar la mayor cantidad de público posible”, indicó.

Finalmente, Quesada puso en valor el esfuerzo colectivo que implica sostener este tipo de propuestas: “No es fácil, es algo muy complejo. Ninguno de nosotros es profesional de la música, todos tenemos nuestras actividades y familias. Hay artistas de gran calidad que no pueden estar por cuestiones laborales, como este año Marcelo Wendler, que me acompañó durante 35 años”.

Con una identidad artística consolidada y una búsqueda constante de innovación, Proyecto Nativos vuelve a apostar por una experiencia escénica distinta, invitando a la comunidad a sumarse a una noche donde la música, el arte y la puesta en escena se integrarán en un mismo ritual.