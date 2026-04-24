Memoria viva: Estación Plus comparte registros únicos de los 100 años de Crespo

El video permite volver a aquella noche previa a la fecha histórica, cuando miles de vecinos se congregaron para esperar la llegada de los 100 años de la fundación de la ciudad. Las imágenes reflejan el clima de entusiasmo y orgullo colectivo que marcó aquella vigilia, en la que los crespenses participaron activamente de un acontecimiento que quedó grabado en la memoria comunitaria.

El registro no solo documenta un momento institucional clave, sino también la identidad de una comunidad que celebraba su historia, sus raíces y su proyección a futuro. El material ofrece imágenes de los festejos realizados durante la noche del 23 de abril y la llegada del día central de celebración, y la manera en que la ciudad vivió aquel hito, con una fuerte participación popular y un sentimiento compartido de pertenencia.

La difusión de este archivo histórico se enmarca en un nuevo aniversario de Crespo, y se presenta como una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan y se acerquen a uno de los episodios más significativos de su pasado, mientras que quienes lo vivieron pueden reencontrarse con recuerdos cargados de emoción.