Marcelo Cerutti anunció la inminente puesta en marcha de un Plan de Terrenos Sociales
"Algo muy importante para nosotros es poder acompañar a nuestros vecinos en los momentos más significativos de sus vidas. Uno de esos momentos, sin dudas, es cuando una familia comienza a imaginar su hogar. Porque no estamos hablando sólo de un terreno, estamos hablando de la posibilidad de crecer, de quedarse, de construir un futuro en nuestra ciudad", comenzó diciendo el presidente municipal, Dr. Marcelo Cerutti, al introducir el anuncio transmitido por Estación Plus Crespo.
El intendente sostuvo: "Sabemos que hoy son muchas las familias crespenses que trabajan, que se esfuerzan, que sueñan con crecer y que necesitan de una posibilidad concreta para dar ese paso. Por eso, desde el municipio decidimos impulsar un proyecto de 60 soluciones habitacionales para nuestra ciudad, 60 oportunidades de progreso. En esta primera etapa, pondremos a disposición 25 terrenos sociales, con un esquema de financiamiento accesible y un sistema de metas de construcción, que permitirá acompañar a cada familia a lo largo del proceso hasta concretar su vivienda. Esta es una propuesta pensada para acompañar a quienes hoy no cuentan con vivienda propia, pero que sí tienen la posibilidad de comenzar a construirla si acceden a un terreno financiado en cuotas".
"Próximamente, estaremos compartiendo todos los detalles sobre cómo será el sistema de acceso a los terrenos, que se realizará mediante un sorteo, garantizando transparencia e igualdad de oportunidad para todos los interesados", anticipó el mandatario.
Analizando la política pública a implementar, Cerutti destacó: "Lo hacemos pensando siempre en generar oportunidades para más familias, que puedan empezar a construir su hogar, su casa propia en Crespo".
Por su parte, la Secretaria de Gobierno, Vanesa Pusineri, explicó en cuanto a las características del programa, que en el corto plazo se abrirán las inscripciones para lo que luego conllevará un sorteo ante Escribano Público, en similar contexto a los terrenos sociales ya otorgados bajo este sistema. Los requisitos y demás condicionantes, se darán a conocer próximamente.