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Despistó en Ruta 12 al intentar esquivar un animal

El siniestro ocurrió durante la mañana de este lunes en cercanías de Aldea María Luisa. El conductor resultó ileso y mencionó la presencia de un animal sobre la calzada.
Policiales/Judiciales08 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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2 ruta 12

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes 8 de junio sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 420, en cercanías de Aldea María Luisa, en una jornada marcada por complicadas condiciones de circulación debido a los bancos de niebla y las lloviznas que afectan a la región.

Según se informó a Estación Plus Crespo, personal policial intervino tras tomar conocimiento de que un automóvil Nissan Tiida había despistado y terminado en una profunda banquina al costado de la ruta.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo y salió de la calzada. No obstante, al ser asistido por los efectivos en el lugar, manifestó que la maniobra se produjo cuando intentó esquivar un perro o un animal de similares características que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y el conductor no requirió traslado médico.

Posteriormente, el titular del rodado gestionó la asistencia de un servicio de grúa para concretar el retiro del vehículo del sector donde había quedado detenido.

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