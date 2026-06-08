Un camionero quedó atrapado tras chocar contra un acoplado desprendido en la ruta

Un grave accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 23 del domingo en el kilómetro 126 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Brazo Largo. Como consecuencia del siniestro, un camionero de nacionalidad brasileña quedó atrapado dentro de la cabina de su vehículo y sufrió lesiones graves.

Según la información oficial, el hecho involucró a dos transportes de carga que circulaban en sentido norte-sur. El primero de ellos era un camión Iveco 170E22, con acoplado marca Gros, dominio LQF904, que trasladaba cereal. Era conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en Concepción del Uruguay, quien resultó ileso.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el acoplado de este transporte se habría desprendido mientras circulaba por la ruta, quedando sobre la cinta asfáltica.

Conductor atrapado

Detrás del primer vehículo transitaba un camión Mercedes Benz, dominio IPB6451, que remolcaba un semirremolque marca Facchini, indicó Elonce. Por causas que se investigan, el transporte impactó contra el acoplado desprendido.

A raíz de la violenta colisión, el conductor del camión Mercedes Benz quedó atrapado dentro de la cabina. Las autoridades indicaron que se trata de un ciudadano brasileño cuya identidad no había podido ser establecida al momento de elaborarse el informe.

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente en el lugar para liberar al conductor, mientras equipos de emergencia y efectivos policiales coordinaban las tareas de asistencia y prevención.

Debido al operativo, la circulación quedó completamente interrumpida en la mano con sentido Entre Ríos-Buenos Aires.

En tanto, en la dirección contraria, desde Buenos Aires hacia Entre Ríos, el tránsito fue asistido y regulado por personal policial para permitir el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad en la zona.