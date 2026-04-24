Emiliano Stang: "Estar primero en el torneo es muy positivo"

Emiliano Stang es el líder del campeonato de TC 2000 con el Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing, producto de los dos segundos puestos que logró en el circuito Callejero Parque de la Ciudad (Fecha 1) y en el Autódromo El Zonda Eduardo Copello de San Juan, correspondiente a la segunda fecha.

“Estoy teniendo un buen comienzo de temporada. Logré ser protagonista en cada escenario que corrimos. Estar primero en el torneo es muy positivo porque demuestra que estamos bien junto al Toyota Gazoo Racing YPF Infinia”, dijo el entrerriano.

Ahora, el piloto de Crespo se prepara para defender la cima del torneo corriendo casi de local el próximo 2 y 3 de mayo en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, donde es el último ganador el 29 de junio de 2025.

“Concordia será especial porque corro en mi provincia. Es un circuito que me encanta y donde mi principal objetivo será sumar muchos puntos para seguir peleando bien arriba en el campeonato. No será fácil por el alto nivel de pilotos y equipos que tiene el TC 2000, pero pienso que junto al equipo estamos por el buen camino para continuar por la buena senda”, expresó.

Emiliano Stang palpitó Concordia

Por último, Stang habló del circuito de La Capital del Citrus. “En Concordia hay que tener un auto con mucho equilibrio porque el circuito tiene diferentes curvas que son rápidas y lentas. La puesta a punto del auto tiene que ser el óptimo para hacer una vuelta efectiva a la hora de clasificar y que te permita estar firme ante cualquier presión que se presente en la carrera”, finalizó.

Gran presente vive el piloto entrerriano que al igual que el año pasado también comanda en el torneo de TC 2000. El joven de Crespo está en su segunda temporada como piloto oficial y una de sus principales virtudes en la regularidad, que lo mantiene en la cima. Ahora, el próximo paso para Stang será el de llegar a la victoria.

El 47º campeonato de TC 2000 lo tiene primero a Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) con 47 puntos, segundo está su compañero de equipo Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 44, tercero Franco Riva (Proracing) con 28, cuarto Franco Morillo (Proracing) con 22 y quinto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 22.

Así será la tercera fecha de TC 2000

En la antesala a la fecha de Concordia, la categoría dio a conocer cuál será el formato deportivo que tendrá la competencia. Según lo establecido por el Reglamento Particular de la Prueba (RPP), el TC 2000 disputará un evento regular en el trazado entrerriano. Por lo cual, la actividad en pista consistirá de una prueba libre para pilotos autorizados y un shakedown el viernes.

La continuidad será el sábado con los dos entrenamientos oficiales y luego será el turno de la clasificación, tanda que utilizará el formato de vuelta lanzada para su desarrollo. Al finalizar cada entrenamiento, los pilotos podrán practicar la largada detenida en la recta posterior a la salida de la curva dos.

El domingo se abrirá con el warm up y después se realizará la competencia final. La carrera será con partida detenida, al igual que fue en El Zonda, donde se estrenó el sistema después de un cambio en la relación de la caja de velocidades.