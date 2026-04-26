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Evacúan a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington

Agentes del Servicio Secreto activaron el protocolo de emergencia luego de escucharse estallidos; el presidente resultó ileso y un sospechoso fue detenido. -IMÁGENES-
Internacional26 de abril de 2026


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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su administración fueron evacuados abruptamente este sábado por la noche de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse estallidos en el lobby del hotel donde se desarrollaba el evento, lo que llevó al Servicio Secreto a activar el protocolo de seguridad. El mandatario no sufrió heridas.

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Según reportes oficiales y de testigos, los asistentes —periodistas, funcionarios y legisladores— se cubrieron y se tiraron al suelo al oír los ruidos, mientras agentes del Servicio Secreto retiraban rápidamente del salón al presidente; a la primera dama, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros miembros del Gobierno. Las autoridades informaron que no hubo funcionarios heridos y que un sospechoso en el aparente incidente fue detenido.

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Minutos después de la evacuación, Trump escribió en su red Truth Social que había sido “una noche intensa” en la capital y elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad. Confirmó que el tirador fue detenido y señaló que recomendó que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las indicaciones de las autoridades, que evaluarían los próximos pasos.

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El episodio ocurrió pocos minutos después del inicio de la velada, cuando el presidente se encontraba sentado en el estrado del Hotel Washington Hilton, situado cerca de la Casa Blanca. Imágenes registradas por agencias y medios mostraron el momento en que los agentes irrumpieron en el escenario con armas desenfundadas para escoltar al mandatario fuera del salón.

Las fuerzas de seguridad no precisaron de inmediato el origen de los estallidos escuchados en el lobby. De acuerdo con el pool de prensa de la Casa Blanca, un agente gritó “¡Disparos!” durante la confusión inicial. Una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres fuertes estruendos y haber visto a un hombre caer, mientras agentes tomaban posiciones en el edificio.__IP__

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Entre los asistentes evacuados se encontraban miembros del gabinete y altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel, entre otros. Legisladores de ambos partidos señalaron en redes sociales que fueron trasladados a salas seguras por las fuerzas de seguridad.

La cena anual reúne cada año a referentes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense. Organizadores indicaron que el evento podría reanudarse, aunque no estaba confirmado si Trump regresaría para pronunciar el discurso que tenía previsto, consignó Noticias Argentinas.

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