Perú elige entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un reñido balotaje

Este domingo, los ciudadanos de Perú acuden a las urnas para decidir quién será su presidente durante los próximos cinco años. En esta segunda vuelta, la conservadora Keiko Fujimori se enfrenta al nacionalista Roberto Sánchez, en un escenario de empate técnico según las encuestas, y con un número elevado de indecisos.

La candidata Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del ex presidente Alberto Fujimori, se mide ante Sánchez, quien fue congresista y exministro del gobierno de Pedro Castillo. En la primera vuelta, más del 70% de los votantes no eligieron a ninguno de los dos, ya que Fujimori obtuvo apenas el 17,18% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el 12,03%.

Los recientes sondeos de Ipsos Perú y Datum Internacional indican un panorama incierto: un 40% de los encuestados no votaría por Fujimori, mientras que el 38% descartaría a Sánchez. Ipsos reporta un ligero favoritismo para Sánchez con 43,8% frente a 43,2% de Fujimori, mientras que Datum indica 38,8% para la primera y 37% para el segundo.

En Perú, la ley prohíbe la difusión de encuestas en la semana previa a las elecciones, lo que complica aún más la predicción de resultados. Aquellos que se oponen a Fujimori la vinculan con la herencia de autoritarismo y corrupción de su padre, condenado por delitos graves. Por otro lado, Sánchez enfrenta críticas por su asociación con el gobierno de Castillo, considerado caótico por muchos.

En su cuarta postulación a la presidencia, Fujimori promete un gobierno fuerte para combatir las extorsiones y asegurar inversiones, mientras que Sánchez se muestra dispuesto a renegociar contratos de recursos naturales, buscando mayor beneficio para el país. Ambos candidatos tienen propuestas que reflejan sus visiones sobre la economía y la seguridad, temas centrales en esta contienda electoral.

La criminalidad ha aumentado en el país, con un notable incremento de extorsiones y asesinatos en los últimos años. La agencia de calificación Fitch Ratings ha señalado que una victoria de Fujimori podría impulsar la inversión privada, mientras que Sánchez podría generar incertidumbre sobre políticas fiscales y regulaciones, consignó Cadena3.

El contexto político actual es complejo, con un congreso fragmentado y sin mayoría clara para ningún partido, lo que limita las posibilidades de implementar reformas significativas sin importar quién resulte vencedor. A pesar de esto, el banco central ha mantenido la inflación en niveles relativamente bajos.