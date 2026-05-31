Colombia vota este domingo un nuevo Presidente

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo mañana, 31 de mayo, para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

Los candidatos más destacados son Iván Cepeda (Pacto Histórico-Alianza por la Vida), Paloma Valencia (Centro Democrático-Gran Coalición por Colombia) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), quienes se perfilan como los favoritos en la contienda electoral.

Además de ellos, también participan Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso), Claudia López (Con Claudia) y Roy Barreras (La Fuerza Frente con Vida), entre otros candidatos.

Cepeda lidera los sondeos de intención de voto, con cifras que oscilan entre el 37,1% y el 44,6%. En segundo lugar se encuentra De la Espriella, con un apoyo que varía entre el 27,5% y el 36,3%, mientras que Valencia ocupa el tercer puesto, con un 12,6% a 13,9% de intención de voto, según datos de 20minutos.

Si estas tendencias se confirman y ninguno de los candidatos logra superar el 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados, que se realizará el 21 de junio, consignó Cadena3.

Iván Cepeda, de 63 años, proviene de una familia con historia política, siendo hijo de miembros del Partido Comunista colombiano. Su padre fue asesinado en 1994 por grupos paramilitares, hecho que marcó su trayectoria. Desde su posición en el Senado, se ha destacado como una figura prominente de la izquierda y ha sido fundamental en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Además, ha sido un crítico contundente del expresidente Álvaro Uribe, participando en el juicio por la manipulación de testigos a favor de Uribe, quien ha sido acusado de tener vínculos con paramilitares.

Paloma Valencia, senadora de 48 años y nieta de un expresidente colombiano, representa al Centro Democrático, el partido de Uribe. En la reciente consulta conservadora, logró movilizar más de tres millones de votos, lo que la posiciona como una candidata fuerte. Se define como "100% uribista" y ha criticado tanto el Acuerdo de Paz de 2016 como la estrategia de Paz Total de Gustavo Petro.

Su propuesta electoral se centra en la seguridad, buscando retomar la estrategia de Uribe, además de implementar un Plan Colombia 2.0 para combatir el narcotráfico.

Abelardo de la Espriella, conocido como "El Tigre", irrumpió en la política hace dos años, y es un abogado y empresario de 47 años. Antes de su candidatura, ya era conocido por defender a clientes de alto perfil, como Álex Saab, aliado del expresidente Nicolás Maduro, recientemente deportado a EE.UU.

Con su movimiento Defensores de la Patria, promueve un discurso populista con tintes religiosos, enfocándose en la seguridad y la lucha contra la corrupción. Una de sus propuestas más destacadas es la creación de diez megaprisiones, inspirándose en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, a quien admira.