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Murió Ercilio “Pochi” Aimone, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos

La institución comunicó este domingo el fallecimiento de su presidente y uno de sus principales referentes. Destacaron su compromiso, su vocación de servicio y el legado que dejó en la entidad.
Entre Ríos26 de abril de 2026
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La comunidad de Viale atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Ercilio “Pochi” Aimone, histórico referente del Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, filial Viale.

La noticia fue comunicada este domingo 26 de abril por la comisión directiva, miembros y colaboradores de la institución, que expresaron su dolor por el fallecimiento de quien fuera presidente y miembro activo de la entidad, indicó Ahora.

Un hombre muy ligado a la institución

A través de un mensaje difundido públicamente, desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Viale destacaron que Aimone dedicó gran parte de su vida al crecimiento y fortalecimiento de la institución.

Además, resaltaron que su tarea estuvo marcada por el compromiso, la responsabilidad y una profunda vocación de servicio.

El mensaje de despedida

En el comunicado, la entidad sostuvo que Ercilio “Pochi” Aimone dejó “una huella imborrable” en quienes compartieron con él el trabajo dentro de la institución.

También remarcaron que el Centro se compromete a honrar su legado y a continuar el camino que ayudó a construir con esfuerzo y dedicación.

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