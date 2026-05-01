El SUOYEM Crespo fortalece su rol institucional con actividades sociales, capacitación y participación gremial

SUOYEM Crespo: Secretario gremial Hernán Miño y la secretaria adjunta Noelia Gotte

En un contexto de proyección hacia la comunidad, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo avanza con una agenda que combina acciones gremiales, sociales y de formación. Así lo expusieron en una entrevista con Estación Plus Crespo el secretario gremial Hernán Miño y la secretaria adjunta Noelia Gotte, quienes detallaron el presente de la institución, las actividades en marcha y los desafíos a nivel local y provincial.

Desde el inicio del diálogo, Miño puso el foco en el compromiso cotidiano de la conducción sindical, subrayando el carácter vocacional de la tarea: “tratar de rendir cuentas, como se dice a veces, de las actividades que realizamos, porque siempre es bueno reconocer que un sindicato lo hace ad honorem a esto”. En esa línea, remarcó que quienes integran la conducción no han dejado sus funciones laborales: “en nuestro caso, ya desde hace varios años, todos los que han sido secretarios generales en los últimos tiempos han decidido seguir cumpliendo con su tarea en las municipalidades. O sea, que encima, le agregamos otra actividad, que es la de representar a nuestros afiliados”.

El dirigente también destacó la apertura del sindicato hacia la comunidad: “nos parecía, ya cuando Noelia asumió, de brindarnos también a la sociedad de Crespo con distintas actividades. No solo enmarcarnos dentro de lo que cumplimos con nuestro afiliado, con nuestra tarea diaria, sino también brindarnos como organización, como institución, a la sociedad de Crespo”.

Por su parte, Gotte repasó en Estación Plus Crespo su experiencia al frente del gremio, marcando un hecho significativo en la historia institucional: “De hecho, fui la primera mujer que estuvo al frente del sindicato, sobre todo un sindicato municipal que a veces siempre es de hombres”. En cuanto a su gestión, reconoció las dificultades iniciales: “la experiencia fue positiva. En un principio, en la primera gestión, fue bastante complicada por el tema de todo lo que venía arrastrando para poner en orden el sindicato”.

La dirigente profundizó en el proceso de recuperación institucional: “volver casi a nacer de vuelta, porque ya estaba prácticamente en la nada, o sea, ya tenía fecha de remate. Hasta el salón, el edificio tenía fecha de remate”. En ese sentido, destacó el valor simbólico del inmueble: “cosa que lo había construido el empleado municipal, porque ese edificio fue construido por municipales justamente. Así que, bueno, no se quiso perder, hicimos todo lo necesario y, bueno, hoy podemos decir que estamos completamente en regla”.

Reconocimientos y capacitación

En el plano de las actividades, el sindicato desarrolló en marzo un reconocimiento especial a trabajadoras municipales. Miño explicó: “arrancamos el mes de marzo, en conmemoración con el mes de la mujer, y en el día de la mujer hicimos un reconocimiento a las chicas de los sectores de parque y paseo, y reciclado y barrido”.

El dirigente contextualizó la iniciativa: “nos parecía que era como un reconocimiento, no solo a la tarea que realizan, que es remunerar, sino al esfuerzo que tienen como mujeres en realizar distintas actividades”. Y agregó: “muchas de esas chicas están a la intemperie, en el rayo del sol, con el frío cuando le toca, realizando tareas de limpieza”.

Además, adelantó que este tipo de acciones continuarán durante el año: “vamos a continuar en todo lo que es este año con distintos, pequeños eventos para los afiliados de los distintos sectores. También con un reconocimiento personal a cada uno”.

En materia educativa, el SUOYEM sostiene programas de capacitación que ya muestran resultados concretos. “fueron alrededor de treinta y cinco empleados municipales que terminaron el secundario en un acuerdo entre el sindicato y el municipio”, indicó Miño, quien además destacó casos de superación: “hoy tenemos tres de esas chicas que se recibieron este año 2026 de maestras jardineras, Claudia, Silvina y Silvana”.

Sobre estas trayectorias, detalló: “arrancaron en el barrido, terminaron la secundaria, y hoy tienen un título intermedio, terciario, casi universitario”. También mencionó otro ejemplo: “tenemos una chica, Lorena, que se recibió en el secundario en este convenio y arrancó en esta universidad virtual la carrera de abogacía”.

Campañas solidarias y apertura a la comunidad

Otra de las líneas de acción es la solidaridad. Gotte explicó a Estación Plus Crespo la campaña de recolección impulsada recientemente: “la idea fue, en principio, hacerlo justamente entre afiliados, entre los de la comisión, los afiliados, pero después siempre a nosotros se va abriendo el panorama”.

La convocatoria trascendió el ámbito gremial: “hemos recibido ropa también de la comunidad, que nos han llamado, hemos buscado en los distintos hogares”. En cuanto al destino de las donaciones, precisó: “una vez que se termine de repartir a la gente que nos ha pedido, llevaremos a esos lugares”, en referencia a otras localidades y comedores.

La recolección continúa vigente: “sí, puede hacerlo todavía, en el sindicato en calle Moreno y Doctor Soñez”.

Participación en FESTRAM y debates provinciales

En el plano gremial más amplio, Miño confirmó la participación del sindicato en la renovación de autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM): “el día 6 del mes de mayo se va a ver una convocatoria, renovación de las autoridades de FESTRAM. Así que nosotros [...] vamos a estar participando también de esa elección”.

El dirigente valoró la experiencia federativa: “esto es como una familia, una familia de distintos sindicatos que compartimos casi las mismas problemáticas”.

También abordó la situación de la obra social OSER (ex IOSPER), señalando diferencias según las localidades: “depende mucho de la localidad”. En el caso de Crespo, puntualizó una carencia: “no tenemos atención de dentistas. O atención odontológica, y en otras localidades sí”.

Sobre el funcionamiento general, indicó: “a los que han tenido el fondo voluntario les ha cubierto todas las intervenciones. Los que no tienen fondo voluntario en OSER nos cuesta un poco más”.

Reforma previsional y postura del gremio

En ese sentido, Hernán Miño confirmó a Estación Plus Crespo la presencia del sindicato en las instancias convocadas por el gobierno: “hemos estado porque fuimos invitados por el gobierno de la provincia”. Este aspecto fue valorado como un cambio en la dinámica de discusión, en comparación con otros procesos recientes. “Creo que eso también es un cambio positivo, porque se ha aprendido que es con el trabajador dentro de las reformas y no con el trabajador fuera de la reforma”, afirmó.

El dirigente subrayó que la inclusión de los gremios en la mesa de diálogo no es un detalle menor, sino una condición necesaria para la legitimidad de cualquier modificación estructural. “Las decisiones políticas son con los trabajadores sentados en la mesa. Será con su representante, pero es con el trabajador”, enfatizó, al tiempo que marcó diferencias con situaciones locales donde, según expresó, no siempre se respetó ese criterio.

En cuanto al contenido de la reforma, Miño explicó que el planteo del SUOYEM Crespo se centró en dejar en claro la situación del sector municipal dentro del sistema previsional: “nosotros cuestionamos, en particular, como SUOYEM Crespo, que tenemos una forma de trabajo los municipales que no generan el déficit de la caja de jubilaciones”. En esa línea, insistió: “no somos los responsables de ese déficit”.

El argumento gremial se apoya en las condiciones específicas del empleo municipal. “No nos jubilamos anticipado. No generamos el déficit de la caja de jubilaciones, menos que menos Crespo”, sostuvo, diferenciando la realidad local de otros esquemas dentro del sistema público. Incluso, fue más allá al señalar que en la ciudad “la cantidad de empleados necesarios” permite sostener el sistema sin generar desequilibrios.

Al analizar el origen del déficit, Miño apuntó hacia otros sectores: “son responsables otros sectores. Que se hagan responsables los otros sectores, que encima tienen otra edad jubilatoria”. En ese marco, cuestionó los regímenes que permiten retiros anticipados: “jubilarse a los cuarenta años [...] es hasta fuera de foco en lo que es a nivel internacional la edad jubilatoria”.

No obstante, el dirigente reconoció la necesidad de revisar el sistema previsional en su conjunto: “hay cambios que hacer, obviamente que hay cambios que hacer”. Sin embargo, volvió a remarcar el eje del planteo sindical: “se discuten con los trabajadores los cambios, no a espalda de los trabajadores”.

Relación con el municipio: entre el diálogo y los reclamos de participación

La relación entre el SUOYEM Crespo y el Departamento Ejecutivo municipal también formó parte del análisis durante la entrevista con Estación Plus Crespo, en un contexto reciente atravesado por diferencias en torno a iniciativas que impactan directamente en los trabajadores.

En primer término, Noelia Gotte se refirió a la situación del proyecto de reforma del estatuto municipal, que había generado cuestionamientos por parte del sindicato al no haber sido convocado en su tratamiento inicial. “El estatuto, la reforma. Ingresó, pero quedó en la nada. Lo enviaron el año pasado y ya quedó sin tratamiento”, explicó, dando cuenta de que la iniciativa no avanzó en el Concejo Deliberante.

En esa misma línea, recordó el planteo que había realizado el gremio sobre la falta de convocatoria al sindicato. No obstante, señaló que en instancias posteriores se logró abrir un canal de diálogo: “después, en la última reunión donde vino FESTRAM, y, junto con el sindicato de Crespo, se quedó en empezar a trabajar conjuntamente, tanto ejecutivo como sindicato, y después volver a presentar una reforma del estatuto en el concejo deliberante”.

Por su parte, Hernán Miño brindó una mirada más amplia sobre el vínculo institucional, evitando definiciones tajantes pero marcando tensiones en la dinámica de trabajo: “la relación, las relaciones siempre, son relaciones humanas, son siempre buenas, siempre todo se puede charlar”. Sin embargo, advirtió que existen diferencias en la forma en que se toman algunas decisiones: “lo que sentimos como gremio es que nosotros tenemos que charlar mientras las directivas vienen fuertes”.

El dirigente planteó que este tipo de situaciones no se limita al estatuto, sino que también se replica en otras medidas que afectan al personal municipal. “Nosotros hablamos del estatuto, pero podría hablar del pago de un adicional que se generó también mucho ruido en lo que fue redes sociales, por lo menos, y que ha quedado por ahora en veremos”, indicó.

En ese contexto, Miño reiteró el reclamo central del sindicato: la necesidad de participación previa en la toma de decisiones. “No se pueden tomar decisiones políticas que afectan a los empleados sin poner en conocimiento al empleado, porque después tenemos que actuar los que defendemos a los empleados o el empleado mismo, y suceden las cosas que suceden”, sostuvo.

De este modo, el SUOYEM Crespo plantea una relación que, si bien se mantiene abierta al diálogo, requiere —según sus referentes— de mayores instancias de construcción conjunta, especialmente en temas estructurales que involucran derechos laborales y condiciones de trabajo.

Actividades culturales y mensaje final: apertura comunitaria y reconocimiento al trabajador

En paralelo a la agenda gremial, el sindicato continúa consolidando una línea de trabajo orientada a la integración con la comunidad, a través de propuestas culturales y solidarias que trascienden el ámbito estrictamente laboral.

Uno de los ejes será la reedición del locro solidario, una actividad que tuvo buena repercusión en su primera experiencia. “La idea es volver a repetir, sería la segunda oportunidad del Locro Solidario. Nos fue muy bien el año pasado”, destacó Miño, quien remarcó el carácter comunitario de la iniciativa.

El evento no solo convoca a afiliados, sino también a vecinos y organizaciones, generando un espacio de encuentro y colaboración. “En ese momento, se juntaron fondos para bomberos voluntarios. Fue un locro donde se hacía como una entrada colaborativa”, recordó. Además, señaló que la propuesta también benefició a un grupo cultural: “para los chicos que tenían que participar también en un clasificatorio de danzas folclóricas. Así que hicimos como dos medidas solidarias en un mismo evento”.

En cuanto a la organización, el sindicato asume un rol activo: “el sindicato puso la infraestructura, puso el tiempo, puso la gente para que se pueda realizar esa actividad”. La experiencia dejó un balance positivo tanto en lo social como en lo institucional: “los que pudieron participar, disfrutaron, la pasaron lindo”.

Para este año, la intención es repetir el formato y ampliar su alcance: “creemos que este año hay que repetir la actividad, buscaremos otra institución que va a ser la beneficiaria de nuestra ayuda o la que va a terminar siendo la gran protagonista del nueve de julio”.

A su vez, se proyecta otra actividad para una fecha patria: “también vamos a hacer un evento el veinte de junio, que estamos terminando de cerrar ahí con la agrupación Lazos de Amistad”. Según explicó Miño, estas acciones responden a una decisión institucional de apertura: “en esto de abrirse a la sociedad y poder brindar nuestras instalaciones y nuestro esfuerzo para que a otro le vaya bien”.

Finalmente, en el marco de la proximidad del Día del Trabajador, Noelia Gotte dejó un mensaje dirigido a los empleados municipales, con un reconocimiento explícito a su labor cotidiana. “Desearles feliz día del trabajador, este primero de mayo, que creemos que debemos agradecer todo el esfuerzo que por ahí ponen día a día el empleado municipal para hacer la ciudad de Crespo que hoy tenemos”, expresó.

La dirigente vinculó ese esfuerzo con la imagen positiva que proyecta la ciudad hacia quienes la visitan: “la mayoría de la gente que viene de afuera te dice, qué bien Crespo, qué limpio, qué bien está Crespo”. Y concluyó resaltando el rol central de los trabajadores: “entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con el esfuerzo del empleado municipal”.