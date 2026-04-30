En la previa del 1 de mayo, la CGT marcha contra el Gobierno con reclamos por cierre de fábricas

En la previa del 1 de mayo, la CGT vuelve a la calle este jueves para reclamarle al presidente Javier Milei un cambio de rumbo económico y advertirle por el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo y baja de salarios, entre otros puntos. La convocatoria es a las 15 en Plaza de Mayo. Se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores. Además, se realizará un homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará en un contexto diferente al que imaginaba cuando anunció la convocatoria el 1 de abril. Entonces, regía la suspensión del corazón de la reforma laboral que había conseguido con una cautelar. En los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Trabajo la dejó sin efecto y puso en jaque la estrategia de la central obrera para frenar la ley.

Este jueves la central intentará recuperar la iniciativa y mostrar músculo de cara a lo que viene. El mensaje que se leerá en Plaza de Mayo no sólo estará dirigido al Gobierno, sino también a la oposición. Reclamarán un cambio de rumbo con soberanía política y justicia social, palabras que generan aversión a Milei, pero son música para un candidato peronista. No es un dato menor que los cosecretarios generales Jorge Sola y Cristian Jerónimo hayan confirmado su presencia en la cumbre del PJ del viernes.