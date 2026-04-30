Crespo: Adolescente herida tras quedar debajo de un camión

De acuerdo a la información oficial brindada a Estación Plus Crespo, el hecho fue alertado mediante un llamado telefónico a la dependencia policial, lo que motivó el inmediato envío de un móvil al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la menor se desplazaba en bicicleta cuando, por causas que se investigan, quedó debajo del rodado.

Según se indicó, la adolescente se encontraba consciente al momento de ser asistida, aunque presentaba a simple vista una lesión en su pierna izquierda. Fue trasladada en ambulancia hacia un centro asistencial para su atención médica.

Por su parte, el conductor del camión —un hombre mayor de edad domiciliado en Aldea Protestante— manifestó que se encontraba detenido en el semáforo sobre calle Rivadavia y, al iniciar la maniobra de giro hacia la derecha para tomar Irigoyen, escuchó un grito. Tras detener la marcha y descender del vehículo, advirtió la presencia de la joven debajo del mismo.

A raíz del siniestro, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones correspondientes. Asimismo, se ordenó la participación del gabinete de Accidentología Vial de la Policía Científica y la realización de extracción de sangre y orina al conductor del transporte.

En cuanto al estado de salud de la menor, se confirmó que presenta fracturas de fémur izquierdo y pelvis. Permanece internada en la Clínica Parque, estable.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito Municipal y peritos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.