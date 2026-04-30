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Aldea María Luisa celebra el “Día del Trabajador” con una fiesta récord de emprendedores y espectáculos de primer nivel gratuitos

Aldea María Luisa se prepara para vivir este viernes 1º de mayo una nueva edición de la “Fiesta del Trabajador”, un evento que con el paso de los años se consolidó como una de las propuestas más convocantes de la región. En esta quinta edición, la celebración promete superar todas las expectativas con cifras récord de participación.
Entre Ríos30 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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La jornada se desarrollará en el predio del Multiespacio “La Posta”, con entrada libre y gratuita, y es organizada por el municipio local. Las actividades comenzarán a partir de las 11:00 y se extenderán durante toda la jornada, combinando espectáculos artísticos, feria de emprendedores y una amplia oferta gastronómica.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la participación de más de 250 emprendedores y artesanos, lo que representa un crecimiento significativo respecto de años anteriores y consolida a la fiesta como un espacio clave para la promoción de la producción local y regional. Habrá mas de 80 prestadores de servicios gastronómicos.

En el escenario principal, el público podrá disfrutar de una variada grilla de espectáculos. Entre los números anunciados se encuentra el Cuarteto Gigante, que celebrará sus 50 años de trayectoria manteniendo vivo el legado del recordado Ismael Arduín. También se presentará Brisas Inmigrantes, con un repertorio que combina música alemana y otros ritmos tradicionales; y Los Majestuosos, quienes aportarán el chamamé característico que convoca a bailar a públicos de todas las edades.

El cierre de la jornada estará a cargo de Los Charros, reconocidos a nivel nacional e internacional por sus éxitos dentro de la música tropical, en lo que se anticipa como uno de los momentos más convocantes del evento.

De esta manera, Aldea María Luisa volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes, en una celebración que pone en valor el trabajo, la cultura y el desarrollo de emprendedores de toda la región.

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