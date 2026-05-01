"Parque El Ceibo", el nombre que recibió un espacio de recreación en la ciudad

En la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad el proyecto que proponía nomenclar con "Parque El Ceibo" al espacio público ubicado en Florentina Gómez Miranda y Los Wichis, en Barrio San Cayetano de Crespo. La iniciativa tuvo tratamiento sobre tablas, presenció Estación Plus Crespo.

A instancias de la defensa del proyecto para su posterior sometimiento a votación, la concejal Glenda Kihn -Frente Crespo Nos Une-, manifestó: "Es gratificante poder participar del cierre de lo que ha sido la puesta en valor de esta plaza-parque, que no está contemplado con las características del programa 'La Plaza de mi Barrio', pero sí en su recta final tienen un sistema coincidente. Se ha trabajado en principio con los cambios de circulación vehicular, que es donde nosotros definimos algunas cuestiones; después el Ejecutivo avanzó con las obras de infraestructura, que permiten y posibilitan la accesibilidad de todos los vecinos de ese barrio -era una problemática que nos estaban demandando-, y que, realmente la población que va a trabajar, que concurre a las escuelas, se ve beneficiada con las buenas obras que se realizaron. Por otra parte, la Municipalidad viene implementando distintas formas de participación -en este caso con los vecinos y vecinas más próximos-, para una selección de propuestas y de nombres, que surgieron de lo más variado. Han elegido la denominación de 'Parque El Ceibo', que tiene que ver con nuestra identidad nacional, y además, la plaza contiene uno de esos ejemplares. Esto fue tratado en Comisión General, con dictamen favorable", afirmó.

Próximamente, el Ejecutivo colocará la cartelería correspondiente, incluyendo el número de ordenanza que estableció la denominación.