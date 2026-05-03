Entre la bronca y la conformidad: así se vivió el empate en el clásico crespense

Valentín Fontana (Sarmiento) y Ángel Jacob (ADYC)

El empate 1 a 1 entre Sarmiento y Cultural, disputado este domingo en el estadio del “Decano crespense”, dejó un saldo de emociones fuertes y análisis contrapuestos entre los protagonistas. Tras el pitazo final, Valentín Fontana, por el local, y Ángel Jacob, por la visita, compartieron sus sensaciones en diálogo con Estación Plus Crespo, coincidiendo en la dureza del clásico, aunque con miradas diferentes sobre el desarrollo del juego.

Desde el lado de Sarmiento, Valentín Fontana no ocultó su frustración por el resultado. El delantero entendió que su equipo había hecho méritos suficientes para quedarse con la victoria: “La verdad que era un partido como para ganarlo, ya habíamos conseguido el primer gol, nos fuimos en el primer tiempo con un gol, dominamos gran parte del partido”, afirmó.

El jugador reconoció la exigencia del rival, pero consideró que el empate llegó más por una desconcentración propia que por virtudes del adversario: “Nos vamos un poco tristes, calientes, porque era un partido como para ganar. Tampoco es que hicieron mucho mérito ellos para ganarlo, tuvieron una pelota. Fue un poco con suerte y la metieron”, analizó.

En ese sentido, explicó la jugada que derivó en la igualdad de Cultural, atribuyéndola a una falla colectiva: “Fue una distracción, desconcentración. Sale la pelota, yo la peino y se frena. Él ya venía corriendo y le pega como viene. Le salió muy bien también, fue contra el palo”.

Más allá del resultado, Fontana remarcó que Sarmiento generó más situaciones, incluso jugando con un hombre de más en el tramo final: “Creo que generamos más, pero nos queda la espinita. No pudimos concretar en el segundo tiempo, más allá de tener uno más. Se metieron atrás y en partidos así, con un rival duro, es difícil entrarle”.

El delantero también se refirió a su presente en el club, destacando su llegada desde Seguí y su paso previo por Cañadita Central y Nobleza: “Surgí futbolísticamente en Cañada, soy de Seguí. El año pasado tuve un paso por Nobleza en el Federal y después me llamó Lucas Medrano para venir acá. Hicimos un buen campeonato, llegamos a semifinales y decidí quedarme para seguir sumando”.

Por el lado de Cultural, Ángel Jacob ofreció una lectura distinta, aunque también con autocrítica. El jugador celeste valoró el esfuerzo del equipo, pero reconoció que el empate dejó un sabor agridulce: “Nos vamos con una sensación amarga porque intentamos en todo momento jugar”.

Jacob consideró que a su equipo le faltó precisión en los metros finales, especialmente en el primer tiempo: “No estuvimos muy finos, por ahí nos quedaba muy bien para definir. Pero bueno, un clásico se juega así, a morir, y es un buen empate que tampoco es poco”.

El jugador visitante destacó la competitividad de la zona y la exigencia que implican este tipo de encuentros: “Es una zona muy competitiva, de muy buen fútbol. Si querés clasificar, hay que ganar y enfrentar esta clase de partidos duros, que son una muestra de lo que van a ser los cruces”.

En cuanto al desarrollo del juego, Jacob relativizó las situaciones generadas por Sarmiento y defendió la propuesta de Cultural: “No fue un golazo que me hicieron, no había nada para hacer. Después creo que no tuvieron chances claras, su juego era el pelotazo buscando el error nuestro. Nosotros intentamos en todo momento jugar al fútbol”.

Pensando en lo que viene, Jacob fue claro sobre los objetivos: “Primero la clasificación, pero el campeonato se juega en los cruces. Ojalá estemos finos y podamos llevar a Cultural a lo más alto”.

Finalmente, Jacob también destacó su integración al club y el compromiso personal que implica su participación: “Tanto los dirigentes como los hinchas me recibieron muy bien, estoy muy cómodo. Tenemos un grupo muy bueno, de buenas personas, que es clave para estos partidos bravos”. Además, comentó que reside en Cerrito, lo que implica un esfuerzo adicional: “Son varios kilómetros, pero siempre digo ‘sarna con gusto no pica’, es un placer viajar para jugar al fútbol”.