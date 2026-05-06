Crespo: El municipio anunció la repavimentación de sectores de calle 9 de Julio y de Acceso Illia

Sector a repavimentar en calle 9 de Julio

En recorrida por diferentes sectores donde se encuentran trabajando las cuadrillas de personal de la Municipalidad de Crespo, el intendente Marcelo Cerutti informó: “Tenemos programado realizar la repavimentación de calle 9 de Julio y del Acceso Presidente Arturo Illia, tramas viales que tienen sectores dañados producto del paso del tiempo”.

En recorrida de obras, Cerutti y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), destacaron que actualmente se trabaja en diferentes barrios de la ciudad realizando mantenimiento de calles y colocación de piedra basáltica triturada en los barrios Azul y San Miguel; tareas de sellado de juntas en el Parque Industrial y en distintas cuadras de la trama urbana; pavimentación, cordón cuneta y desagües pluviales en el barrio Parque del Lago y bacheos en calles detectadas con inconvenientes.

La obra planificada en 9 de Julio y en Acceso Illia

Intendente Marcelo Cerutti y Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.

En 9 de Julio será entre Misiones y Mendoza, abarcando 300 metros del barrio San José. Mientras que, en Illia serán 150 metros entre Las Palmeras y Saavedra, en los barrios Guadalupe y San Cayetano.

En este sentido, se realizará la Licitación Pública Nº 3/2026, para la contratación de obra pública, que incluye mano de obra, maquinarias, herramientas y materiales. El monto previsto para esta ejecución es de 220 millones de pesos. Contempla: 212,70 m3 de saneamiento profundo con cemento; 1734,30 m2 de saneamiento profundo con mezcla asfáltica; 3.405,00 m2 de fresado; 600 m de sellado de fisuras; 3.405,00 m2 de riego de liga; 1734,30 m2 de riego de imprimación y 434,14 tn de concreto asfáltico.