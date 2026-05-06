Básquetbol Femenino: cuarto triunfo al hilo para Unión

El plantel mayor de Básquetbol Femenino del Club Atlético Unión de Crespo disputó un nuevo encuentro correspondiente al torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense. Fue triunfo del “Verde” en condición de local por 70-32. Unión fue ampliamente superior en cada uno de los parciales. Ya en el primer cuarto sacó 13 puntos de diferencia (18-5) y se fue al descanso largo 22 puntos por encima en el marcador (37-15).

En la reanudación, continuó el dominio local en el juego y en el marcador. Las locales llegaron al último cuarto con 30 puntos de diferencia sobre las paranaenses (52-22) y completaron la faena sumando 8 puntos más a la diferencia cerrando el marcador 70-32.

Formaciones

Unión (70): Ariadna Soñéz (9), Anna Giorgio (5), María Florencia Pérez (17), Melina Goette, Antonella Pérez (6), Sofía Wolf (9), Juana Wagner (1), Martina Folmer (2), Camila Wagner (8), Lara Regner, Antonela Frickel (6) y Pamela Retamar (7). DT: Marco Percara.

Estudiantes (32): María Sol Pujol (3), Ailén Tonutti (3), Josefina Álvarez (7), Elena Garzón, Evangelina Ramos, Sara Garzón (5), Giuliana Riquelme (2), Lola Bellino (2), Agustina Badaracco, Delfina Galván (7), Zoe Bodnar (3) y Cielo Santana. DT: Tulio Dosebe.