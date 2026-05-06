google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Básquetbol Femenino: cuarto triunfo al hilo para Unión

En la noche de este martes 5, el elenco crespense derrotó por 70-32 a Estudiantes de Paraná por la cuarta fecha de la APBF. 
Deportes06 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

union basquet 2026_3_local

El plantel mayor de Básquetbol Femenino del Club Atlético Unión de Crespo disputó un nuevo encuentro correspondiente al torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense. Fue triunfo del “Verde” en condición de local por 70-32. Unión fue ampliamente superior en cada uno de los parciales. Ya en el primer cuarto sacó 13 puntos de diferencia (18-5) y se fue al descanso largo 22 puntos por encima en el marcador (37-15). 

En la reanudación, continuó el dominio local en el juego y en el marcador. Las locales llegaron al último cuarto con 30 puntos de diferencia sobre las paranaenses (52-22) y completaron la faena sumando 8 puntos más a la diferencia cerrando el marcador 70-32. 

Formaciones

Unión (70): Ariadna Soñéz (9), Anna Giorgio (5), María Florencia Pérez (17), Melina Goette, Antonella Pérez (6), Sofía Wolf (9), Juana Wagner (1), Martina Folmer (2), Camila Wagner (8), Lara Regner, Antonela Frickel (6) y Pamela Retamar (7). DT: Marco Percara. 

Estudiantes (32): María Sol Pujol (3), Ailén Tonutti (3), Josefina Álvarez (7), Elena Garzón, Evangelina Ramos, Sara Garzón (5), Giuliana Riquelme (2), Lola Bellino (2), Agustina Badaracco, Delfina Galván (7), Zoe Bodnar (3) y Cielo Santana. DT: Tulio Dosebe.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Escuela-Municipal-de-Crespo-Primera-1080x640

El voleibol crespense tuvo dos juegos en casa

Estación Plus Crespo
Deportes06 de mayo de 2026
Dos presentaciones como locales y una de visitante le dieron continuidad a la participación de la Escuela Municipal de Crespo en los certámenes de la Asociación Paranaense de Voleibol. Los partidos se jugaron en el salón multifuncional de la Asociación Deportiva y Cultural.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo