Crespo en la pantalla nacional: “La India Motera” llegó para entrevistar al creador de la réplica del Batimóvil, una obra artesanal única en el país

La India Motera y Carlos Hepp junto al Batimovil que el crespense esta replicando en su taller

La ciudad de Crespo se convirtió en escenario de grabación de una producción televisiva de alcance nacional con la llegada del equipo de El Garage TV, encabezado por la conductora Ana Mercedes Franchi —conocida como “La India Motera”— y el productor Sebastián. El motivo central de la visita fue documentar el trabajo de Carlos Hepp, quien avanza en la construcción de una réplica del Batimóvil, una pieza que ya despierta interés por su nivel de realismo y complejidad.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Franchi valoró el recibimiento local y explicó el origen del viaje: “Bueno, primero, gracias por el buen recibimiento acá de todos los crespenses. La verdad, es un lugar maravilloso, no conocíamos acá. Esperemos volver muy pronto, calculamos que sí. Y vinimos por la invitación de Carlos Hepp, que es un creador de vehículos impresionantes. Son autos deportivos totalmente personalizados, artesanalmente los hace. Es un trabajo increíble el que hace Carlitos. Así que, bueno, vinimos más que nada a grabar todo el contenido que tiene en el taller, en el salón de exposición, y, bueno, y acá estamos”.

El foco principal de la cobertura fue la réplica del icónico vehículo de la saga de Batman, que se encuentra en su etapa final. Sebastián confirmó que el equipo ya registró imágenes del proyecto: “Estuvimos viendo el Batimóvil, de hecho, grabamos con el Batimóvil. Ya está casi terminado. La verdad que increíble”.

Consultado sobre la singularidad de la obra, el productor subrayó el carácter exclusivo del desarrollo: “Sí, tiene exclusividad. Y nosotros, que tenemos ya mucha experiencia en grabar autos raros y deportivos, el trabajo que tiene de detalle y llegar al batimóvil sin ningún plano constructivo previo, porque no existen planos del batimóvil, sino lo que puede ver toda la gente en la película. Y haber logrado un vehículo tan real como el de la saga televisiva, es un trabajo, como decía la India recién, es un trabajo artesanal, de artista, con una mezcla de ingeniería. Es algo que en Argentina no habíamos visto nunca”.

La impronta artesanal del proyecto fue otro de los aspectos destacados por el equipo televisivo. En ese sentido, Franchi remarcó a Estación Plus Crespo el compromiso personal del constructor crespense: “Sí, a pulmón, con toda la pasión que lo caracteriza, porque cuando uno lo conoce personalmente a Carlos Hepp, se da cuenta de la pasión con la que hace todos sus trabajos. Es un ser maravilloso, luminoso, y su trabajo es una locura, es impecable, es, diría, perfecto. El trabajo de un artista no es tan técnico, no se hacen los trabajos a espejo, por ejemplo, de un lado y del otro, pero a la vez, es perfecto lo que lo que sucede en sus obras. Así que, bueno, muy contentos de poder haber estado presentes viendo este batimóvil y todos los vehículos que vimos hoy, que la verdad es que uno es más bello que el otro”.

Más allá del caso puntual de Crespo, el equipo brindó una mirada sobre el presente del sector en el que se desempeñan. Sebastián aclaró el enfoque del programa: “Nosotros hacemos un contenido que es entretenimiento, solamente entretenimiento, hacemos que la gente esté entretenida, que se divierta”.

En cuanto al acceso a vehículos deportivos en el contexto actual, agregó: “Es que la gente que ya tiene, la gente que tiene, yo creo que la gente que ya tiene los vehículos deportivos, que es el ambiente que nos compete a nosotros, o motos deportivas o racing o carreras o eventos musicales, nosotros no notamos una diferencia como que haya bajado quizás la cantidad de autos deportivos que llegan al país. De hecho, hoy están llegando más autos deportivos que nunca, no me quiero meter en política, pero al abrirse la importación, es mucho más fácil ahora traerse un auto de Estados Unidos o un auto de Chile que antes. Entonces, en el rubro nuestro no se puede usar como termómetro, porque lo nuestro es otra cosa que no tiene nada que ver, no es alimento, no es indumentaria, es solamente vehículos deportivos. Nosotros no no somos quizás el parámetro para ver si bajó el consumo o no bajó el consumo. Nosotros siempre trabajamos de igual manera, porque nos dedicamos solamente al entretenimiento, a través de los autos o de las fotos”.

El crecimiento del programa también se apoya en plataformas digitales. “Sí, nosotros, básicamente, bueno, la gente nos puede encontrar en la grilla de Garage TV. También en las redes sociales, la India Motera Ok, con más de 350.000 seguidores, en su canal de YouTube, la India Motera Ok, en fanpage, más de 300.000 seguidores, en TikTok, con más de 300.000 seguidores, todo con el nombre de la India Motera Ok. Ahí pueden encontrar todo el contenido que nosotros hacemos. O sea, no hace falta tener una tele, si no tenés tele, el Garage TV hoy te da la posibilidad de verlo a través de www.elgarage.com, podés ver El Garage en cualquier parte del mundo. Nosotros salimos en toda Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil. Llegamos también por a tener una plataforma digital a Europa”, detalló Sebastián.

La agenda del equipo incluye una intensa recorrida federal. “Nosotros venimos de cubrir lo que fue el show de La Renga en Gualeguaychú. Vinimos ahora a Crespo, de acá nos vamos a Córdoba, donde Rally Barrionuevo está grabando un nuevo disco con Jorge Rojas. Después de ahí, volvemos a un evento muy importante que se hace en Buenos Aires, que se llama Chori Ride. Y después de ahí grabamos, y seguimos con la Bersuit Vergarabat”, precisó.

Ana Mercedes Franchi —conocida como “La India Motera”

Por su parte, Franchi compartió su vínculo personal con el mundo motor, al ser consultada por Estación Plus Crespo sobre su trayectoria: “Bueno, primero partiendo de la base en la que para mí no es un mundo solamente masculino, porque yo me crié con este mundo fierrero, y lo que me hizo entrar en este mundo precisamente es mi pasión fierrera. Soy mecánica de motos, así que imaginate que para mí es algo como totalmente naturalizado”. Y agregó: “Sí. O sea, para mí no es trabajo, es pasión. Vivo de mis pasiones”.

Además de su rol televisivo, la conductora desarrolla múltiples actividades: “Aparte de hacer el programa, tengo todo el contenido que hacemos junto con mi equipo. Soy productora de una banda que se llama Despiértame, la cual, bueno, ya tocó con La Renga, tocó con Catupecu Machu. Ahora, muy pronto toca con Bersuit Vergarabat. Y estamos recorriendo todo el país también. Ya estamos en vísperas de la grabación de su disco, así que muy felices por todo el contenido que estamos haciendo a nivel musical, por todo el país.

Además, yo personalmente soy mecánica de motos, me faltan poquitas materias para recibirme de abogada. Soy bailarina profesional de tango, de folklore. Soy instructora de Poledance. ¿Qué más te puedo decir? Tengo muchas pasiones, y gracias a la vida, al universo, a Dios, puedo vivir de todas mis pasiones”.