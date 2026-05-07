El sábado se inaugura el estadio de vóley “Arena Celeste” en Cultural

El sábado 9 de mayo se realizará la jornada oficial de inauguración del estadio ‘Arena Celeste’.

La actividad contará con certámenes cuadrangulares para categorías Sub 12 inicial, Sub 12 avanzado y Sub 16 (todo en rama femenina, de 13:00 a 19:00 horas). Además de la Escuela Municipal de Crespo, intervendrán: Escuela Municipal de Ramírez, Escuela Municipal de Valle María, Villa Dora de Santa Fe, Escuela Municipal de Hernández, Escuela Municipal de Aranguren y Estudiantes de Paraná.

Posteriormente, desde las 19:00, se desarrollará el acto protocolar con la presencia de autoridades del club, de la empresa Schneider SRL, de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y de la Municipalidad de Crespo.

Mientras que, para las 20:00 (luego del corte de cinta) está previsto un partido amistoso entre los planteles de Primera división masculina de la Escuela Municipal de Crespo y de Echagüe de Paraná.

El nombre

"Arena Celeste" surgió luego de la encuesta realizada entre los socios y simpatizantes de Cultural a través de las redes sociales y de forma presencial, donde se recibieron diferentes opciones (nombres propios, fechas y opciones institucionales).

Luego de deliberar y tener en claro el sentido que se le quería dar a este espacio, desde la institución se optó por elegir el nombre de ‘Arena Celeste’, porque representa la identidad, los colores y el sentimiento de toda la comunidad. Es una elección que trasciende nombres propios y busca unir a generaciones bajo un mismo símbolo. Responde a una mirada integradora, que prioriza valores compartidos como la identidad, la historia y el sentido colectivo.

El sueño hecho realidad

Esta concreción que beneficiará la continuidad y el desarrollo del voleibol en nuestra ciudad se hizo posible gracias al esfuerzo y trabajo colectivo entre lo privado y lo público. Fue así como articularon entre la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo, para llevar adelante inversiones que permitan contar con un moderno estadio con el objetivo de desarrollar y fortalecer la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo como proyecto deportivo, educativo y comunitario.

Está ubicado en Avda. Ramírez y Martín Fierro. Tiene capacidad para 500 personas y está preparado para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de nivel. Cuenta con 1.100 metros cuadrados de piso deportivo profesional, elevando la infraestructura a estándares competitivos, que fueron donados por la empresa Schneider SRL en el marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

• Fixturación del torneo de Inauguración

-Sub 12 Inicial

13:00 E. M. Crespo vs. E. M. Ramírez

14:00 Estudiantes vs. E. M. Valle María

15:00 Crespo vs. Valle María

16:00 Estudiantes vs. Ramírez

17:00 Crespo vs. Estudiantes

18:00 Valle María vs. Ramírez

-Categoría Sub 12 avanzado

13:00 E. M. Crespo vs. E. M. Valle María

14:00 Villa Dora vs. E. M. Hernández

15:00 Crespo vs. Hernández

16:00 Villa Dora vs. Valle María

17:00 Crespo vs. Villa Dora

18:00 Hernández vs. Valle María

-Categoría Sub 16



13:00 Crespo vs. E. M. Aranguren

14:00 Estudiantes vs. E. M. Hernández

15:00 Crespo vs. Hernández

16:00 Estudiantes vs. Aranguren

17:00 Crespo vs. Estudiantes

18:00 Hernández vs. Aranguren