Scaloni presentó la prelista de la Selección para el Mundial: uno por uno, todos los nombres
Deportes11 de mayo de 2026
Con algunas sorpresas, el técnico dio a conocer los 55 nombres que tiene en la prelista.
El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
En la misma sorprenden las presencias del arquero Santiago Beltrán, de River, además de Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, entre otros.
La actividad para la Selección argentina en el Mundial 2026 comenzará el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.
La fecha límite que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.
La prelista que presentó Scaloni
Arqueros:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:__IP__
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
AgenciaNA
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