Scaloni presentó la prelista de la Selección para el Mundial: uno por uno, todos los nombres

El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

En la misma sorprenden las presencias del arquero Santiago Beltrán, de River, además de Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, entre otros.

La actividad para la Selección argentina en el Mundial 2026 comenzará el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.

La fecha límite que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.

La prelista que presentó Scaloni

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:__IP__

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros:

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

AgenciaNA