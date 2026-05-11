Paraná Campaña: nueva fecha para las categorías formativas
En la jornada del sábado 9 de mayo, las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña disputaron el 6° episodio. A continuación, el desarrollo de este nuevo capítulo.
Zona 1
Sarmiento Blanco 8-0 Arsenal
Viale FBC 1-4 Unión Blanco
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Seguí FBC 1-2 Sarmiento Rojo
Dep. Tabossi 1-0 Cultural Celeste
Unión Verde 0-3 Cañadita
Zona 3
Dep. Tuyango 0-5 Litoral
Atl. María Grande 4-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios
Zona 4
Sauce de Luna 0-1 Atl. Hasenkamp
Dep. Bovril 3-0 Juv. Sarmiento
Juv. Unida 1-0 Unión FC
Posiciones
Zona 1
Sarmiento Blanco 15
Cultural Blanco 9
Unión Blanco 6
Arsenal 6
Viale FBC 0
Zona 2
Dep. Tabossi 16
Cañadita 13
Sarmiento Rojo 8
Seguí FBC 6
Unión Verde 6
Cultural Celeste 2
Zona 3
Atl. María Grande 16
Litoral 16
Unión Agrarios 10
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 4
Dep. Tuyango 1
Zona 4
Atl. Hasenkamp 16
Dep. Bovril 13
Juv. Unida 12
Unión FC 8
Sauce de Luna 3
Juv. Sarmiento 0
Resultados Sub 13
Zona 1
Sarmiento Blanco 0-2 Arsenal
Viale FBC 3-0 Unión Blanco
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Seguí FBC 0-1 Sarmiento Rojo
Dep. Tabossi 3-1 Cultural Celeste
Unión Verde 7-1 Cañadita
Zona 3
Dep. Tuyango 3-0 Litoral
Atl. María Grande 8-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 3-3 Unión Agrarios
Zona 4
Sauce de Luna 1-3 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 5-0 Dep. Bovril
Juv. Unida 5-0 Unión FC
Posiciones
Zona 1
Arsenal 15
Cultural Blanco 9
Viale FBC 4
Sarmiento Blanco 4
Unión Blanco 3
Zona 2
Unión Verde 16
Sarmiento Rojo 12
Dep. Tabossi 10
Seguí FBC 10
Cultural Celeste 3
Cañadita 0
Zona 3
Atl. María Grande 18
Unión Agrarios 10
Dep. Tuyango 10
Independiente FBC 8
Litoral 6
Atl. Hernandarias 0
Zona 4
Juv. Unida 16
Atl. Hasenkamp 13
Dep. Bovril 11
Sauce de Luna 8
Unión FC 3
Juv. Sarmiento 0
Resultados Sub 15
Zona 1
Sarmiento Blanco 4-1 Arsenal
Viale FBC 1-1 Unión Blanco
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Seguí FBC 0-1 Sarmiento Rojo
Dep. Tabossi 2-5 Cultural Celeste
Unión Verde 0-2 Cañadita
Zona 3
Dep. Tuyango 1-2 Litoral
Atl. María Grande 4-0 Atl. Hernandarias
Independiente FBC 0-2 Unión Agrarios
Zona 4
Sauce de Luna 1-0 Atl. Hasenkamp
Dep. Bovril 3-0 Juv. Sarmiento
Juv. Unida 2-0 Unión FC
Posiciones
Zona 1
Viale FBC 9
Unión Blanco 9
Cultural Blanco 8
Sarmiento Blanco 6
Arsenal 0
Zona 2
Cultural Celeste 14
Sarmiento Rojo 14
Cañadita 11
Unión Verde 7
Dep. Tabossi 4
Seguí FBC 0
Zona 3
Litoral 16
Atl. María Grande 15
Dep. Tuyango 10
Unión Agrarios 7
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 0
Zona 4
Dep. Bovril 15
Sauce de Luna 15
Atl. Hasenkamp 12
Juv. Unida 7
Juv. Sarmiento 2
Unión FC 1
Próxima fecha (7°)
Zona 1
Arsenal - Cultural Blanco
Unión Blanco - Sarmiento Blanco
Libre: Viale FBC
Zona 2
Sarmiento Rojo - Unión Verde
Cultural Celeste - Seguí FBC
Cañadita - Dep. Tabossi
Zona 3
Litoral - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Juv. Unida
Dep. Bovril - Sauce de Luna
Unión FC - Juv. Sarmiento