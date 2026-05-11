Paraná Campaña: nueva fecha para las categorías formativas

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En la jornada del sábado 9 de mayo, las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña disputaron el 6° episodio. A continuación, el desarrollo de este nuevo capítulo.

Zona 1

Sarmiento Blanco 8-0 Arsenal

Viale FBC 1-4 Unión Blanco

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Seguí FBC 1-2 Sarmiento Rojo

Dep. Tabossi 1-0 Cultural Celeste

Unión Verde 0-3 Cañadita

Zona 3

Dep. Tuyango 0-5 Litoral

Atl. María Grande 4-0 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios

Zona 4

Sauce de Luna 0-1 Atl. Hasenkamp

Dep. Bovril 3-0 Juv. Sarmiento

Juv. Unida 1-0 Unión FC

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 15

Cultural Blanco 9

Unión Blanco 6

Arsenal 6

Viale FBC 0

Zona 2

Dep. Tabossi 16

Cañadita 13

Sarmiento Rojo 8

Seguí FBC 6

Unión Verde 6

Cultural Celeste 2

Zona 3

Atl. María Grande 16

Litoral 16

Unión Agrarios 10

Independiente FBC 4

Atl. Hernandarias 4

Dep. Tuyango 1

Zona 4

Atl. Hasenkamp 16

Dep. Bovril 13

Juv. Unida 12

Unión FC 8

Sauce de Luna 3

Juv. Sarmiento 0

Resultados Sub 13

Zona 1

Sarmiento Blanco 0-2 Arsenal

Viale FBC 3-0 Unión Blanco

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Seguí FBC 0-1 Sarmiento Rojo

Dep. Tabossi 3-1 Cultural Celeste

Unión Verde 7-1 Cañadita

Zona 3

Dep. Tuyango 3-0 Litoral

Atl. María Grande 8-0 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 3-3 Unión Agrarios

Zona 4

Sauce de Luna 1-3 Atl. Hasenkamp

Juv. Sarmiento 5-0 Dep. Bovril

Juv. Unida 5-0 Unión FC

Posiciones

Zona 1

Arsenal 15

Cultural Blanco 9

Viale FBC 4

Sarmiento Blanco 4

Unión Blanco 3

Zona 2

Unión Verde 16

Sarmiento Rojo 12

Dep. Tabossi 10

Seguí FBC 10

Cultural Celeste 3

Cañadita 0

Zona 3

Atl. María Grande 18

Unión Agrarios 10

Dep. Tuyango 10

Independiente FBC 8

Litoral 6

Atl. Hernandarias 0

Zona 4

Juv. Unida 16

Atl. Hasenkamp 13

Dep. Bovril 11

Sauce de Luna 8

Unión FC 3

Juv. Sarmiento 0

Resultados Sub 15

Zona 1

Sarmiento Blanco 4-1 Arsenal

Viale FBC 1-1 Unión Blanco

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Seguí FBC 0-1 Sarmiento Rojo

Dep. Tabossi 2-5 Cultural Celeste

Unión Verde 0-2 Cañadita

Zona 3

Dep. Tuyango 1-2 Litoral

Atl. María Grande 4-0 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 0-2 Unión Agrarios

Zona 4

Sauce de Luna 1-0 Atl. Hasenkamp

Dep. Bovril 3-0 Juv. Sarmiento

Juv. Unida 2-0 Unión FC

Posiciones

Zona 1

Viale FBC 9

Unión Blanco 9

Cultural Blanco 8

Sarmiento Blanco 6

Arsenal 0

Zona 2

Cultural Celeste 14

Sarmiento Rojo 14

Cañadita 11

Unión Verde 7

Dep. Tabossi 4

Seguí FBC 0

Zona 3

Litoral 16

Atl. María Grande 15

Dep. Tuyango 10

Unión Agrarios 7

Independiente FBC 4

Atl. Hernandarias 0

Zona 4

Dep. Bovril 15

Sauce de Luna 15

Atl. Hasenkamp 12

Juv. Unida 7

Juv. Sarmiento 2

Unión FC 1

Próxima fecha (7°)

Zona 1

Arsenal - Cultural Blanco

Unión Blanco - Sarmiento Blanco

Libre: Viale FBC

Zona 2

Sarmiento Rojo - Unión Verde

Cultural Celeste - Seguí FBC

Cañadita - Dep. Tabossi

Zona 3

Litoral - Independiente FBC

Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango

Unión Agrarios - Atl. Hernandarias

Zona 4

Atl. Hasenkamp - Juv. Unida

Dep. Bovril - Sauce de Luna

Unión FC - Juv. Sarmiento