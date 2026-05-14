Tras la denuncia, el gobierno modificó el sistema y los policías podrán hacer adicionales solo en días franco

En el marco de la denuncia por el desvío de adicionales en la División 911 de la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmaron un decreto el pasado viernes 8 de mayo en el cual se establece una reforma legal sobre el régimen de Policía Adicional “para optimizar la seguridad pública”.

La nueva normativa prohíbe estrictamente que los agentes realicen tareas extras para entidades privadas o estatales mientras cumplen sus guardias ordinarias, exigiendo que estén en su periodo de franco de servicio.

Se elimina el famoso decreto del año 2019 con su resolución administrativa conocida como “80/20” que habilitaba que los policías hagan adicionales en horarios de servicio: ganaban el 20% de lo que se pagaba la hora adicional y el resto iba para la caja policial.

La nueva medida, argumenta el Gobierno, busca evitar el agotamiento del personal y garantizar que la capacidad operativa de las comisarías no se vea comprometida por intereses externos. Además, el decreto estipula que los funcionarios recibirán el 95% del pago generado por estas labores, mientras que el porcentaje restante se invertirá en el mantenimiento de recursos y móviles policiales.

La inscripción para estas tareas especiales sigue siendo voluntaria y requiere un registro previo para mantener el control administrativo. Mediante estos cambios, el gobierno provincial prioriza la dedicación exclusiva de los uniformados durante sus turnos regulares de vigilancia.

El comisario Juan Zunino continúa como jefe de la División 911 tras la denuncia de ocho policías por estas operaciones con los adicionales y el viernes pasado el juez de Garantías Julián Vergara dictó la medida cautelar que prohíbe sumariarlos.

Hasta este miércoles la Fiscalía continuaba analizando los elementos de la denuncia y la documentación secuestrada en el 911 la semana pasada. Aún no está definida la imputación.

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