La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación en abril fue de 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. De esta manera, el indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses.

El nuevo registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) implicó una variación interanual del 32,4% y y ubicó el acumulado del año en 12,3 por ciento. El dato estuvo en línea con las proyecciones que tenían en el equipo económico y en las consultoras privadas que lo ubican entre 2,4% y 2,8 por ciento.

En el desglose por categorías, los precios Regulados registraron la mayor suba, con un 4,7%, impulsados por los ajustes en transporte y electricidad. A continuación se ubicó el IPC núcleo, que subió 2,3%, principalmente por incrementos en alquileres, servicios asociados a la vivienda y gastos en restaurantes y comidas fuera del hogar.

Según informó el Indec, los precios Estacionales no mostraron variación, ya que los aumentos asociados a la indumentaria por cambio de temporada se vieron equilibrados por bajas en los valores de turismo y frutas.

Transporte encabezó los aumentos del mes con una suba de 4,4%, impulsada por el alza en combustibles. Educación ocupó el segundo lugar, con un incremento de 4,2%. Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%) presentaron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026.

Por regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor impacto en Noreste, Noroeste y Pampeana, mientras que en GBA la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a subas en alquileres y tarifas eléctricas.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”. "La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Infobae