Cáritas San José lanzó una campaña solidaria de abrigo ante la llegada de los primeros fríos

Con la llegada de las bajas temperaturas, Cáritas San José Crespo puso nuevamente en marcha su tradicional campaña solidaria de invierno, destinada a recolectar frazadas y ropa de abrigo para personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Este año, además, incorporaron una colecta específica de medias y guantes para niños y adolescentes de la escuela Ceibos Floridos, de Las Cuevas.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Valeria Silvero explicó que la iniciativa retoma experiencias de años anteriores y destacó la rápida respuesta de la comunidad. “Agradecemos a las personas que ya comenzaron a acercarse a Cáritas y nos trajeron frazadas en buen estado, listas para que las personas con más necesidades puedan utilizarlas”, expresó.

Silvero indicó que tanto las frazadas como los guantes y medias tendrán como destino principal a familias de Las Cuevas y a los estudiantes de Ceibos Floridos. Además, remarcó que durante los últimos días también estuvieron colaborando con otras localidades. “Ayer mismo compartimos con Diamante y el sábado enviamos frazadas y útiles escolares para los chicos de la comunidad de Las Cuevas”, señaló.

Respecto a las prendas más necesarias en este momento, sostuvo que las mayores demandas están vinculadas al abrigo para niños y adolescentes. “Esperamos especialmente camperas, sweaters, pantalones y buzos con elástico para chicos. Todo lo que sea ropa de abrigo es muy bienvenido”, afirmó.

La integrante de Cáritas explicó que, si bien todavía es temprano para determinar si existe un aumento sostenido en la demanda, los primeros cambios de temperatura ya comenzaron a reflejarse. “Con este cambio climático sí hubo un poco más de demanda ayer, tanto de personas que buscaron ropa como también en la feria”, comentó.

En cuanto a la asistencia alimentaria, detalló que la organización mantiene un grupo relativamente estable de familias que reciben bolsones, aunque advirtió que históricamente las variaciones climáticas suelen modificar la cantidad de personas que solicitan ayuda.

Silvero recordó que Cáritas funciona gracias al trabajo voluntario y aclaró que la atención presencial se realiza los martes por la mañana en la salita parroquial. “Hay personas que creen que estamos todos los días y no es así. Somos un voluntariado, pero ante emergencias coordinamos para encontrarnos”, explicó.

Quienes deseen colaborar pueden acercar donaciones los martes, de 8:00 a 11:00, a Cáritas de la parroquia San José o comunicarse mediante las redes sociales de Cáritas San José Crespo, tanto en Facebook como en Instagram.

Finalmente, Silvero agradeció la posibilidad de haber participado recientemente, junto a otra integrante de la institución, de un encuentro diocesano de formación y animación realizado en Paraná, experiencia que esperan compartir próximamente con el resto del equipo y la comunidad.