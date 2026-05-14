Este viernes 15 de mayo se llevará a cabo una Feria de Talleres Laborales en Plaza Sarmiento, (esquina de San Martín y Avenida Belgrano).

La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:00 y contará con la participación de distintos grupos de talleres para personas con discapacidad que elaboran productos para la venta en la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA), junto a un equipo de la Escuela de Educación Integral Nº 11.

A través de esta propuesta se busca valorar el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de cada participante, generando además un espacio de encuentro e integración con la comunidad.

Participarán en la feria:

Las Juanitas

Emprendimiento de costura donde confeccionan repasadores, delantales, individuales y otros accesorios. Desarrollan sus actividades en el edificio NIDO, los miércoles de 14:00 a 17:00.

Profesora: Andrea Alanis.

Tu Ensalada

Preparación de ensaladas frescas listas para consumir: zanahoria; zanahoria y remolacha; lechuga, remolacha y zanahoria; repollo y zanahoria, además de verduras para sopa. Trabajan en el INCEPA los viernes de 7:30 a 13:00.

Coordinadora y contacto: Lic. en Psicopedagogía Beatriz Sommer. Teléfono: +54 9 343 4469237.

Aromas de mi Tierra

Emprendimiento dedicado al fraccionamiento de especias y sales preparadas. Funciona en el INCEPA los lunes de 15:00 a 17:00.

Coordinadora y contacto: Lic. en Psicopedagogía Beatriz Sommer. Teléfono: +54 9 343 4469237.

Las Mejores Salsas

Elaboración de salsas saludables congeladas, listas para utilizar. Trabajan en el INCEPA los lunes de 7:30 a 17:00.

Coordinadora y contacto: Lic. en Nutrición Verónica Romero. Teléfono: +54 9 343 4655882.

Las Romis

Será su primera participación en la feria. Emprendimiento dedicado a la elaboración de galletitas de azúcar negra. Con estos productos buscan recordar el arte culinario de las abuelas, rescatando sus recetas tradicionales. Trabajan en el INCEPA los lunes de 7:30 a 17:00. Coordinadora y contacto: Lic. en Nutrición Verónica Romero. Teléfono: +54 9 343 4655882.

Mucho Gusto

Es la marca de los productos que elaboran los estudiantes del grupo Formación Laboral Ocupacional en el perfil Auxiliar en Panadería , de la EPEI N°11. Elaboran diversos productos de panificación tanto dulces como salados. Este viernes tendrán prepizzas y bandejas finas y alfajores. El grupo está a cargo de la Prof. Luciana Montiel y formado por estudiantes desde los 18 años de edad, que se encuentran cursando diferentes módulos de dicha Formación Profesional.