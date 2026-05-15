Intimaron a empleada de un hospital entrerriano a devolver más de $3,4 millones

El Gobierno de Entre Ríos dispuso el recupero de más de $3,4 millones percibidos indebidamente por una empleada del Hospital “Delicia Concepción Masvernat” de Concordia y la intimó a devolver el dinero en un plazo de 30 días.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1034, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco.

Según se estableció en la resolución, a la que accedió Elonce, la agente, que revista en un cargo Categoría 5, Tramo “A”, Carrera Técnica del Escalafón General del hospital concordiense, recibió una licencia sin goce de haberes con retención de cargo entre el 22 de octubre de 2023 y el 22 de abril de 2024, por acreditar el inicio del trámite jubilatorio.

Recupero de haberes

En el decreto, el Ejecutivo provincial consolidó la deuda atribuida a la trabajadora por la suma de $3.425.750,60, monto correspondiente a haberes percibidos indebidamente más los intereses devengados y a devengarse hasta el efectivo pago.

Además, el Ministerio de Salud fue instruido para intimar formalmente a la empleada a reintegrar el dinero dentro de un “plazo perentorio” de 30 días desde la notificación.

La normativa también advirtió que, en caso de incumplimiento, se avanzará con acciones legales para recuperar los fondos públicos.

El decreto estableció que, si no se concreta la devolución del dinero, deberá intervenir la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes contra la agente.

En ese marco, el organismo podrá reclamar no solo el monto adeudado, sino también los intereses legales, además de los gastos y honorarios derivados del proceso judicial.

La disposición fue comunicada al Ministerio de Salud y posteriormente será archivada en la Dirección General de Despacho de esa cartera provincial.